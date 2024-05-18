Ощадбанк попередив пенсіонерів про нові правила — що змінилось

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "Ощадбанк" оновив правила для клієнтів, які отримують пенсії на картки фінустанови. Фахівці звернулись до своїх клієнтів із важливим роз’ясненням щодо поновлення заблокованих виплат.

Про це йдеться на сайті банку.

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Як зазначається, інформація актуальна для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), на рахунки яких встановлене обмеження.

Для таких клієнтів змінили правила ідентифікації особи. Раніше для цього потрібно було особисто звертатися у відділення Ощадбанку, а зараз, якщо такі особи фізично не можуть прийти, це можна зробити дистанційно. Йдеться про проходження ідентифікації через відеодзвінок до контакт-центру Ощадбанку.

При цьому клієнти можуть самостійно обрати дату та час для відповідного відеодзвінка.

У пресслужбі пояснюють, що для відеодзвінка громадянам не доведеться передавати жодну персональну інформацію або ж реквізити картки. Нова процедура дозволить підтвердити свою особу легко і комфортно. Потрібно лише ввести:

прізвище, ім'я та по батькові;

актуальний номер мобільного телефону.

Джерело: Ощадбанк

Для цього необхідно пройти лише за посиланням, а після цього їм нададуть подальший план дій.

Ненарахування коштів на картки Ощадбанку

За правилами, затвердженими урядом, пенсіонери зі статусом внутрішньо переміщеної особи, отриманим до 24.02.2022 року, мусили пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Для виконання відповідної вимоги надали дев'ять місяців. Завдяки цьому хотіли пересвідчитись, що гроші отримують саме ті, кому вони призначені.

Однак таку вимогу пенсіонери масового проігнорували і втратили доступ до пенсій з квітня цього року. За даними уряду, вимогу виконали тільки 228,4 тис. пенсіонерів, у деяких регіонах ідентифікацію не пройшли близько половини переселенців. Щоб відновити виплати, пенсіонерам настійно радять виконати вимогу з проходження ідентифікації. Зараз їхні пенсійні кошти зберігаються на розрахункових рахунках. Всю суму перерахують — тільки-но буде пройдено ідентифікацію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у червні 2024 року очікуються зміни та підвищення виплат для пенсіонерів. Зокрема, частина громадян отримає матеріальну допомогу від ООН.

Ми також повідомляли, Пенсійний фонд розраховує на повноцінне фінансування соціальної сфери у 2024 році. Зокрема, дефіциту коштів не передбачається.