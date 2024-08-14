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Украинцы получат более высокие пенсии — как эффективно увеличить размеры выплат

14 августа 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кому из граждан увеличат выплаты на 54%
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы могут увеличить размер пенсионных выплат при отказе от назначения пенсии в 60 лет. Если выйти на заслуженный отдых позже, то пенсионная выплата может вырасти довольно существенно.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Увеличение размера выплат в связи с поздним выходом на пенсию

Украинское законодательство предусматривает возможность более позднего выхода на пенсию, за это выплаты должны стать выше. Так, получившим право на пенсию по возрасту по закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", однако после 60-летнего возраста изъявившим желание работать дальше и получать пенсию позже, пенсию по возрасту назначат на основе дополнительного страхового стажа на дату обращения за назначением пенсионной выплаты.

При назначении пенсии с отсрочкой базовый размер пенсии увеличится:

  • на 0,5% — за полный месяц полученного дополнительного стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на заслуженный отдых на срок до 60 месяцев;
  • на 0,75% — за полный месяц стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения 60-летнего возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

Таким образом, в случае отложения даты выхода на пенсию на срок менее 60 месяцев, за каждый дополнительный год будет гарантирована надбавка к пенсии в размере 6% (0,5×12), а за два года — 12% (0,5 ×24). В то же время, перенос даты выхода на пенсию на шесть лет (72 месяца) повысит базовый размер пенсионной выплаты на 54% (72×0,75).

Зачислят только полные месяцы работы, за неполный месяц стажа повышения размера пенсии не будет.

Назначение пенсия по возрасту с отсрочкой

Граждане, которые желают получать больше, отстрочив выход на заслуженный отдых, должны сообщить об этом Пенсионному фонду. Если этого не сделать, а в Реестре застрахованных лиц будет содержаться информация обо всем стаже благодаря оцифровке бумажной трудовой книжки, пенсия будет назначена автоматически со следующего дня с даты достижения пенсионного возраста.

Однако в случае, если гражданин продолжил работать и не обратился с заявлением о назначении пенсии, а бумажная трудовая книжка не была оцифрована, то ПФУ сочтет, что он изъявил желание отложить срок выхода на пенсию.

По правилам, пенсию по возрасту по отсрочке назначают с даты обращения, следующего за последним днем месяца, когда был приобретен полный месяц стажа (в частности, суммарно, за счет добавления неполных месяцев), если обращение произошло не позднее трех месяцев с такой даты. В случае более позднего обращения — пенсию назначат со дня обращения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде уточнили, какой максимальный размер пенсии начислят гражданам в августе 2024 года. По законодательству он зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Также мы писали, что в ПФУ рассказали о размерах минимальных пенсий по инвалидности, которые граждане получат с августа 2024 года. Суммы разнятся, в частности, в зависимости от группы инвалидности.

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