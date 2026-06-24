Українці отримають від Карітас 12 300 грн: що необхідно зробити

Люди похилого віку та грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Представництво благодійного фонду "Карітас України" продовжує надавати грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Зокрема, 24 червня 2026 року звернутися за виплатами можна ще в одному з українських регіонів.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення фонду.

Хто може оформити разові виплати від Карітас у червні

За даними організаторів, звернутися за оформленням грошової допомоги можуть громадяни у Полтаві та області, куди переїхали на тимчасовій основі у зв'язку із залишенням власних осель через небезпеку для життя та здоров'я.

"Карітас Полтава у рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні в Полтаві та Полтавській області" розпочинає реєстрацію на отримання грошової допомоги за програмою UCT2 для евакуйованих домогосподарств", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, місцевий осередок благодійного фонду надає фінансову підтримку для громадян, які прибули в регіон протягом півтора місяця.

У рамках програми евакуйовані родини отримають грошову допомоги на кожну особу. Проте виплати не передбачені для тих, хто вже отримував аналогічну підтримку від інших благодійників.

Звернутися за виплатами громадяни можуть, якщо підпадають під дві ключові умови:

Домогосподарства евакуювалися (самостійно/примусово) через бойові дії, обстріли, офіційні рішення про евакуацію (протягом останніх 45 днів). Наявність довідки внутрішньо переміщеної особи (видана до 45 днів) або іншого підтвердження переїзду.

Розмір допомоги та куди звернутися за оформленням

За даними організаторів, для того, щоб зареєструватися на грошову допомогу від БО "БФ Карітас Полтава", громадяни мають звернутися у середу, 24 червня, за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, 28.

Згідно з правилами програми, передбачається надання суми у 12 300 грн на одну особу. Йдеться про одноразову виплату, що покриє три місяці базових потреб.

При собі потрібно мати особисті документи.

Контакти. Джерело: Карітас

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто ще отримав право на грошову допомогу від UNHCR Ukraine. Організація відкрила реєстрацію на виплати у двох містах Львівської області у червні. Для того, щоб долучитися до проєкту, потрібно заповнити попередню анкету. Виплати доступні для внутрішньо переміщених осіб та біженців.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у Запорізькому регіоні діє програма фонду "Стабілізейшен Суппорт Сервісез". У її рамках громадянам нададуть виплати у розмірі 10 800 грн з розрахунком на шість місяців. Кошти можуть отримати родини з дітьми, домогосподарства з низьким рівнем доходу, а також пенсіонери.