Виплати від Чехії: хто і де може отримати близько 4 000 євро у липні

Чоловік та жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року Чеська гуманітарна організація "People in Need" приймає від громадян заявки в одній з областей на отримання грошової допомоги на ведення власної справи під час війни. У рамках відповідного проєкту максимально можна отримати близько 4 000 євро.

Про те, кому передбачена допомога, розповідають Новини.LIVE.

Хто і де може отримати близько 4 000 євро допомоги від Чехії

Йдеться про втілення проєкту "Довіра", що передбачає надання мікрогрантів для жителів Харківській області на підтримку мікро- та малих підприємств.

"Чеська гуманітарна організація "Людина в біді" за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів у межах проєкту "Довіра" оголошує конкурс із надання мікрогрантів для підтримки мікро- та малих підприємств, які очолюють ветерани/ветеранки", — йдеться у повідомленні.

Запрошують до участі у проєкті такі групи людей:

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Ветеранів, які мають підприємства, звільнених зі служби після 24.02.2022; Членів родин ветеранів, звільнених зі служби; Рідних загиблих, померлих/зниклих безвісти захисників.

Метою відповідної ініціативи є бажання надати підтримку для зміцнення економічної спроможності українських ветеранів та їхніх родин, а також рідних загиблих захисників шляхом розвитку та відновлення підприємництва та посилення власних фінансових можливостей.

Розмір грошової допомоги та як подати заявку

Згідно з правилами проєкту чеської гуманітарної організації, заявникам нададуть мікрогранти до 4 200 євро (еквівалент — 216 000 грн), а остаточна сума буде визначена на індивідуальній основі, залежно від фінансового плану.

У разі відповідності умовам проєкту громадяни мають заповнити заявку до 15 липня 2026 року, додавши розроблений фінплан. Важливе дотримання таких умов:

наявність одного зі статусу;

реєстрація бізнес-діяльності на час звернення;

ведення бізнесу у Харківському регіоні, окрім "гарячих точок";

заходи в рамках бізнес-ідеї мають вкаластися у 60 днів.

За результатами розгляду заявок організатори сформують рейтинг відповідно до набраних балів та укладуть угоду. Пріоритет отримають ті, хто мають статус внутрішнього переселенця, а бізнес-ідея має соціальну спрямованість.

Зокрема, кошти можна буде використати на такі напрямки:

відновлення активів, створення нових робочих місць (окрім зарплати);

оренду приміщень (до двох місяців);

ремонти та облаштування приміщень;

придбання обладнання, інструментів;

купівлю сировини для виробничих процесів (до 30% від суми гранту).

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто може оформити допомогу на зиму на суму близько 19 000 грн. Йдеться про програму з надання фінпідтримки для купівлі твердого пічного побутового палива для мешканців міста Суми. Виплати отримають ті, у кого в домівках відсутнє централізоване опалення. Допомогу нададуть за пріоритетністю, що залежатиме від групи вразливості.

Ще Новини.LIVE розповідали, що мешканці Чернігівської області, які мають господарства для власного споживання, отримають виплати. Допомога передбачена для вразливих категорій людей, зокрема громадян з інвалідністю та пенсіонерів, які проживають у зоні 20–50 км від лінії фронту чи кордону таких тергромад регіону. Основною умовою є те, щоб дохід не був більший за 8 400 грн на місяць.