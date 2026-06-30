Виплати для людей з інвалідністю та пенсіонерів: де надають фінансову допомогу

Нові виплати людям з інвалідністю та пенсіонерам: як отримати
В одній з областей України стартувала реєстрація для участі у програмі сільськогосподарської допомоги "Екстрена підтримка продовольчого виробництва" для вразливих категорій громадян, зокрема осіб з інвалідністю та пенсіонерів. Учасники програми матимуть право використати виплати на першочергові потреби у вирощуванні сільськогосподарських рослин, худоби та птиці.
Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на фонд "Асоціація демократичного розвитку".
Кому і де доступна грошова допомога влітку
За інформацією організаторів, за фінансування Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF) жителі двох громад Чернігівської області, які ведуть натуральне господарство для власного споживання, зможуть отримати грошову допомогу.
Йдеться про населені пункти у зоні 20–50 км від лінії фронту чи кордону таких територіальних громад регіону:
- Новгород-Сіверська громада;
- Городнянська громада.
Отримати допомогу зможуть громадяни, які належать до однієї з категорій вразливості. Виплати будуть доступні:
- Родинам, у складі яких є люди з інвалідністю;
- Домогосподарствам з людьми віком від 60 років, які не мають права на пенсії через відсутність стажу, документів чи з інших причин;
- Родинам, у складі яких є особи з тяжкими, хронічними або хворобами;
- Домогосподарствам, які доглядають за дітьми, особами з інвалідністю чи хворими людьми;
- Родинам, які мають господарство для власного споживання;
- Внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
- Малозабезпеченим родинам, що мають труднощі з отриманням соцпідтримки.
Обов’язковими умовами для участі у програмі є дотримання таких вимог:
- фактичне проживання в одній з громад;
- ведення господарства;
- дохід не перевищує 8 400 грн на особу в місяць;
- наявність критерію вразливості.
Як подати заявку на виплати та інші нюанси
Звернутися за виплатами за програмою сільськогосподарської підтримки можна, подавши спеціальну заявку. Деякі домогосподарства можуть зробити це телефоном, або ж звернутися за підтримкою до офісу старости чи Центру надання адміністративних послуг.
"Подання заявки не гарантує отримання допомоги. Відбір учасників здійснюватиметься відповідно до критеріїв програми та після перевірки усієї наданої інформації", — додали організатори.
Кошти можна буде використати на такі потреби:
- купівлю кормів для худоби та птиці;
- придбання інструментів, інвентарю та обладнання;
- купівлю насіння, добрив, матеріалів для рослинництва;
- інші витрати для господарства.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що у низці громад одного з регіонів можна зареєструватися на допомогу від Карітас у вигляді виплат у 1 800 грн щомісяця. Такий вид фінпідтримки надається для родин, які постраждали через війну.
Ще Новини.LIVE повідомляли про можливість участі у проєкті REMARKET, що за співфінансування дасть змогу отримати нову професію/підвищити кваліфікацію. Зокрема, посилити позиції на ринку праці можуть внутрішні переселенці та люди, які після переїзду через війну повернулися до колишні адреси проживання.