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Головна Фінанси Нові виплати людям з інвалідністю та пенсіонерам: як отримати

Нові виплати людям з інвалідністю та пенсіонерам: як отримати

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 11:00
Виплати для людей з інвалідністю та пенсіонерів: де надають фінансову допомогу
Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В одній з областей України стартувала реєстрація для участі у програмі сільськогосподарської допомоги "Екстрена підтримка продовольчого виробництва" для вразливих категорій громадян, зокрема осіб з інвалідністю та пенсіонерів. Учасники програми матимуть право використати виплати на першочергові потреби у вирощуванні сільськогосподарських рослин, худоби та птиці.  

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на фонд "Асоціація демократичного розвитку". 

Кому і де доступна грошова допомога влітку

За інформацією організаторів, за фінансування Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF) жителі двох громад Чернігівської області, які ведуть натуральне господарство для власного споживання, зможуть отримати грошову допомогу.

Йдеться про населені пункти у зоні 20–50 км від лінії фронту чи кордону таких територіальних громад регіону:

  • Новгород-Сіверська громада;
  • Городнянська громада. 

Отримати допомогу зможуть громадяни, які належать до однієї з категорій вразливості. Виплати будуть доступні:

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  1. Родинам, у складі яких є люди з інвалідністю;
  2. Домогосподарствам з людьми віком від 60 років, які не мають права на пенсії через відсутність стажу, документів чи з інших причин;
  3. Родинам, у складі яких є особи з тяжкими, хронічними або хворобами;
  4. Домогосподарствам, які доглядають за дітьми, особами з інвалідністю чи хворими людьми;
  5. Родинам, які мають господарство для власного споживання;
  6. Внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
  7. Малозабезпеченим родинам, що мають труднощі з отриманням соцпідтримки.

Обов’язковими умовами для участі у програмі є дотримання таких вимог:

  • фактичне проживання в одній з громад;
  • ведення господарства;
  • дохід не перевищує 8 400 грн на особу в місяць;
  • наявність критерію вразливості.

Як подати заявку на виплати та інші нюанси

Звернутися за виплатами за програмою сільськогосподарської підтримки можна, подавши спеціальну заявку. Деякі домогосподарства можуть зробити це телефоном, або ж звернутися за підтримкою до офісу старости чи Центру надання адміністративних послуг.

"Подання заявки не гарантує отримання допомоги. Відбір учасників здійснюватиметься відповідно до критеріїв програми та після перевірки усієї наданої інформації", — додали організатори.

Кошти можна буде використати на такі потреби:

  • купівлю кормів для худоби та птиці;
  • придбання інструментів, інвентарю та обладнання;
  • купівлю насіння, добрив, матеріалів для рослинництва;
  • інші витрати для господарства.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у низці громад одного з регіонів можна зареєструватися на допомогу від Карітас у вигляді виплат у 1 800 грн щомісяця. Такий вид фінпідтримки надається для родин, які постраждали через війну. 

Ще Новини.LIVE повідомляли про можливість участі у проєкті REMARKET, що за співфінансування дасть змогу отримати нову професію/підвищити кваліфікацію. Зокрема, посилити позиції на ринку праці можуть внутрішні переселенці та люди, які після переїзду через війну повернулися до колишні адреси проживання. 

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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