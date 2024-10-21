Коммунальные услуги — кто должен оплатить газ и какие суммы

Платеж в руках. Фото: РБК-Украина

Осенью 2024 года украинцам начали присылать "третью платежку" за природный газ. Она касается оплаты новой коммунальной услуги — за техническое обслуживание внутридомовых систем.

Об этом говорится в материале Gazpravda.

Читайте также:

Кто должен платить за газ в третьей платежке

Согласно новым правилам, в этом году жители многоквартирных домов должны были выбрать сертифицированную компанию, которая должна была провести проверку газовых труб в здании. В случае отсутствия решения относительно компании, техническое освидетельствование должны осуществить специалисты филиала "Газсети".

Соответствующий технический осмотр должен производиться:

если газовые сети в доме эксплуатируются более 25 лет — раз в три года;

если меньше 25 лет — сумма уплачивается раз на пять лет.

Суммы в новой платежке будут зависеть от следующих факторов:

количества квартир в доме;

состояния сетей и газового оборудования;

региона, где находится жилье.

В частности, за проверку газовых труб в городе Ровно жильцам многоэтажки нужно оплатить около 100 гривен, в Харькове — до 430 гривен.

Гражданам пришлют квитанцию, а они в течение полугода могут заплатить эту сумму. Плату можно разбить на две части.

Что входит в выполнение работ газовщиков

Ответственность за состояние внутренних сетей домов возложена на их владельцев. Если часть потребителей подписала договоры со специализированными организациями, то остальные этого не делали. Проверку сделают специалисты филиала "Газсети".

Во время техобслуживания будут проверять:

на герметичность соединения газопроводов и газового оборудования;

плотность газопроводов;

состояние покраски и крепления газопровода;

наличие футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома.

График осуществления техосмотра и стоимость работ за услугу обнародован на портале филиала "Газсети".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине во время нового отопительного сезона 2024-2025 стоимость централизованного отопления для большинства бытовых потребителей останется неизменной. Тариф будет составлять 1,65 тыс. грн/Гкал.

Также мы писали, что в Украине гражданам пересчитают стоимость доставки природного газа с нового года. От потребленного объема с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 будет зависеть, сколько необходимо заплатить за доставку "голубого топлива".