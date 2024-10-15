Тарифи в Україні — чи буде перегляд цін на опалення під час холодного сезону

Платіжка в руках. Фото: Freepik

В Україні під час нового опалювального сезону 2024−2025 вартість централізованого опалення для більшості побутових споживачів залишиться незмінною. Тариф становитиме 1,65 тис. грн/Гкал.

Про це розповіли експерти в ефірі "Громадського радіо".

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В усіх регіонах країни та в Києві вартість постачання тепла для населення буде на рівні показників минулих років.

Стабільна ціна гарантована на час воєнного стану через запровадження мораторію на підвищення тарифів на початку повномасштабної війни. Його не переглядатимуть під час опалювального сезону 2024−2025 років.

Таким чином, тарифи на опалення не зміняться, навіть попри негативні економічні чинники у вигляді:

зростання цін на електроенергію;

подорожчання водопостачання;

збільшення середньої зарплати.

Зокрема, жителі столиці, згідно з даними Київтеплоенерго, платитимуть по 1654,41 грн/Гкал.

Початок опалювального сезону в Україні

Як правило, опалювальний сезон в Україні стартує у другій половині жовтня 2024 року. Рішення про подачу тепла ухвалюють на місцевому рівні, і воно залежить від погоди.

Опалення підключають, коли середньодобова температура упродовж трьох днів поспіль не піднімається вище +8°C — приблизно у другій та третій декаді жовтня, проте в різних регіонах дата може бути різна.

Опалення в соціально важливі заклади, такі як школи, лікарні, дитсадки, можуть подавати раніше, якщо температура в приміщеннях опускається до критичного рівня.

Опалювальний сезон у Києві стартує 15 жовтня. Спочатку тепло увімкнуть у школах, дитячих садках та медзакладах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні громадянам перерахують вартість доставки природного газу з нового року. Від спожитого обсягу з 1 жовтня 2023-го по 30 вересня 2024 року буде залежати, скільки необхідно заплатити за доставку "блакитного палива".

Також ми писали, що в Україні частина пенсіонерів може не платити за житлово-комунальні послуги. Знижку у 100% надають тільки деяким категоріям громадян.