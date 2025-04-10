Пенсії в Україні — які надбавки та доплати отримають українці у квітні

Жінка та чоловік за столом. Фото: Freepik

В Україні деякі громадяни можуть розраховувати на різні надбавки та доплати до основного розміру пенсії під час повномасштабної війни. Зокрема, у квітні 2025 року низці пенсіонерів підвищать виплати за рахунок "вікових доплат" та "надбавки за догляд".

Це передбачено нормами закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Детальніше про надбавки та доплати до пенсій у квітні 2025 року

Так, цього місяця українські громадяни пенсійного віку зможуть розраховувати на додаткові суми до пенсій. Зокрема, передбачені вікові надбавки, доплати самотнім пенсіонерам за догляд, а також надбавки за дітей. Деякі з них досягають майже 1 тис. грн.

Вікова надбавка до пенсії

Пенсіонерам, які у квітні досягнуть віку 70 років або більше, держава встановить щомісячну доплату. Розмір таких надбавок залежить від віку людини:

300 гривень — для тих, хто досягнув 70 років;

456 гривень — для пенсіонерів від 75 до 80 років;

579 грн — для осіб віком від 80 років.

Вікові надбавки призначать в автоматичному режимі, без додаткового звернення до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Доплата для самотніх пенсіонерів

Самотнім пенсіонерам, яким необхідний сторонній догляд, у квітні доступна можливість оформлення щомісячної доплати. Розмір становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. У 2025 році сума доплати дорівнює 944 грн.

Щоб отримати відповідну щомісячну надбавку до пенсії, громадяни мають відповідати таким критеріям:

вік перевищує 80 років;

самостійне проживання;

потреба регулярного стороннього догляду через стан здоров’я;

отримання пенсії за віком.

Потребу у постійному сторонньому догляді необхідно підтвердити висновками лікарів.

Для того, щоб оформити доплату, пенсіонер має звернутися сам до ПФУ та надати:

висновок лікарсько-консультативної комісії;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний номер;

витяг з ПФУ про те, що не отримує доплати з догляду до пенсії.

Якщо громадянин отримує пенсію за інвалідністю, то не матиме права на таку доплату.

Надбавка до пенсії за дітей

На надбавку за дітей мають право пенсіонери, які утримують дітей віком до 18 років. Розмір доплати становить 150 гривень за кожну дитину. Додаткові суми призначають, якщо громадянин отримує пенсію за віком, за інвалідністю чи за вислугу років. Важливо, щоб людина на заслуженому відпочинку не продовжувала працювати, адже за таких умов право на доплату має бути призупинене.

Для того, щоб отримати відповідну надбавку, потрібно подати заяву у відділення ПФУ за місцем отримання пенсії, надавши документи, де засвідчується особа, родинні зв'язки та вік дитини.

Доплата за донорство

Також є щомісячна надбавка за донорство. Її нараховують у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. Для цього пенсіонер повинен мати статус почесного донора крові. У 2025 році розмір доплати становить 292 гривні на місяць.

Отримати відповідний статус почесного донора крові в Україні можна, якщо громадянин безкоштовно здав 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Нагадаємо, раніше у ПФУ повідомили деталі оформлення пенсії з інвалідності. За законодавством, у питання подачі заяви передбачаються певні часові рамки та правила.

Також ми писали про зміну правил у продовженні надання пенсій з інвалідності. У певних випадках пенсію продовжать автоматично, а декому необхідно буде пройти повторну медичну експертизу.