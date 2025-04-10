Пенсии в Украине — какие надбавки и доплаты получат украинцы в апреле

Женщина и мужчина за столом. Фото: Freepik

В Украине некоторые граждане могут рассчитывать на различные надбавки и доплаты к основному размеру пенсии во время полномасштабной войны. В частности, в апреле 2025 года ряду пенсионеров повысят выплаты за счет "возрастных доплат" и "надбавки за уход".

Это предусмотрено нормами закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Так, в этом месяце украинские граждане пенсионного возраста смогут рассчитывать на дополнительные суммы к пенсиям. В частности, предусмотрены возрастные надбавки, доплаты одиноким пенсионерам за уход, а также надбавки за детей. Некоторые из них достигают почти 1 тыс. грн.

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Возрастная надбавка к пенсии

Пенсионерам, которые в апреле достигнут возраста 70 лет или больше, государство установит ежемесячную доплату. Размер таких надбавок зависит от возраста человека:

300 гривен — для тех, кто достиг 70 лет;

456 гривен — для пенсионеров от 75 до 80 лет;

579 грн — для лиц в возрасте от 80 лет.

Возрастные надбавки назначат в автоматическом режиме, без дополнительного обращения в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Доплата для одиноких пенсионеров

Одиноким пенсионерам, которым необходим посторонний уход, в апреле доступна возможность оформления ежемесячной доплаты. Размер составляет 40% от прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность. В 2025 году сумма доплаты равна 944 грн.

Чтобы получить соответствующую ежемесячную надбавку к пенсии, граждане должны соответствовать следующим критериям:

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возраст превышает 80 лет;

самостоятельное проживание;

потребность регулярного постороннего ухода по состоянию здоровья;

получение пенсии по возрасту.

Потребность в постоянном постороннем уходе необходимо подтвердить заключениями врачей.

Для того, чтобы оформить доплату, пенсионер должен обратиться сам в ПФУ и предоставить:

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заключение врачебно-консультативной комиссии;

паспорт гражданина;

идентификационный номер;

выписку из ПФУ о том, что не получает доплаты по уходу к пенсии.

Если гражданин получает пенсию по инвалидности, то не будет иметь права на такую доплату.

Надбавка к пенсии за детей

На надбавку за детей имеют право пенсионеры, которые содержат детей в возрасте до 18 лет. Размер доплаты составляет 150 гривен за каждого ребенка. Дополнительные суммы назначают, если гражданин получает пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет. Важно, чтобы человек на заслуженном отдыхе не продолжал работать, ведь при таких условиях право на доплату должно быть приостановлено.

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Для того, чтобы получить соответствующую надбавку, нужно подать заявление в отделение ПФУ по месту получения пенсии, предоставив документы, где удостоверяется лицо, родственные связи и возраст ребенка.

Доплата за донорство

Также есть ежемесячная надбавка за донорство. Ее начисляют в размере 10% от прожиточного минимума. Для этого пенсионер должен иметь статус почетного донора крови. В 2025 году размер доплаты составляет 292 гривны в месяц.

Получить соответствующий статус почетного донора крови в Украине можно, если гражданин бесплатно сдал 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Напомним, ранее в ПФУ сообщили детали оформления пенсии по инвалидности. По законодательству, в вопросе подачи заявления предусматриваются определенные временные рамки и правила.

Также мы писали об изменении правил в продолжении предоставления пенсий по инвалидности. В определенных случаях пенсию продлят автоматически, а некоторым необходимо будет пройти повторную медицинскую экспертизу.

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