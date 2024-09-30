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Українці отримають додаткові платіжки за газ — пояснення Газмережі

30 вересня 2024 10:36
Ксенія Симонова - Редактор
Рахунки за газ — Газмережі попередили про третю платіжку
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Деякі споживачі газу отримають підвищені рахунки за житлово-комунальні послуги. Причиною стане надходження третьої платіжки за природний газ.

Про це повідомила одна із філій "Газмережі".

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Як зазначають фахівці Харківської філії "Газмережі", жителі багатоповерхівок мають сплатити за технічне обслуговування загальнобудинкових газопроводів за межами квартир.

"...мешканці багатоквартирних будинків, у яких було проведене технічне обслуговування газопроводів спільної власності (газопроводи будинку, що знаходяться за межами квартири) отримають рахунки за виконані роботи",  — йдеться у повідомленні.

Раніше перевірки газопроводів не проводили, проте нині їх відновили. Вартість додаткової послуги відрізнятиметься для різних споживачів залежно від того, хто постачальник послуг та кількість квартир у будинку.

При цьому реквізити для оплати за техобслуговування газопроводу інші, ніж для газорозподілу, тому споживачам потрібно бути уважними.

Під час оплати у відділенні Укрпошти чи банківської установи потрібно обов’язково повідомити оператора, що платіж призначений за технічне обслуговування.

У разі оплати через застосунок ПриватБанку чи Ощадбанку — потрібно перейти до розділу місцевих газорозподільних мереж та вибрати підрозділ "за технічне обслуговування ВБСГ".

"У мобільних застосунках інших банків самостійно ввести реквізити Харківської філії "Газмережі" для оплати за технічне обслуговування, за наведеними нижче банківськими реквізитами. Вказати призначення платежу (за технічне обслуговування) та реквізити платника: ПІБ, номер особового рахунку, адресу", — уточили фахівці.

 

тарифи газ
Третя платіжка за газ. Джерело: Газмережі

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти розповіли, які будуть ціни на комунальні послуги у жовтні 2024 року. Більшість тарифів залишаться без змін, певні коригування все ж очікуються.

Також ми писали, що жителі Ірпінської громади незабаром почнуть сплачувати за новими тарифами на водопостачання. Зміни набудуть чинності з 1 жовтня поточного року.

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