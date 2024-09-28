Ціни на воду зростуть з 1 жовтня — де саме та чому

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Жителі Ірпінської громади незабаром почнуть сплачувати за новими тарифами на водопостачання та водовідведення. Зміни набудуть чинності з 1 жовтня 2024 року.

Про це йдеться на порталі КП "Ірпіньводоканал".

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В установі повідомили, що з наступного місяця планують підвищити два чинні тарифи: з 32,1 грн до 67,6 грн за кубометр. Це рішення аргументують змінами в законодавстві та внутрішніми умовами підприємства.

Структура планових економічно обґрунтованих тарифів виглядає наступним чином:

Вартість електроенергії — 19,31 грн.

Транспортування стоків — 8,18 грн.

Заробітна плата — 28,63 грн.

Вартість палива — 8,15 грн.

Ремонт мереж — 1,7 грн.

Закупівля води під час пікових навантажень — 0,16 грн.

Інвестиційно-амортизаційні витрати — 3 грн.

"З липня 2024 року підприємство не є ліцензіатом НКРЕКП, а тому, відповідно до чинного законодавства, тарифи мають встановлювати органи місцевого самоврядування. Перегляд тарифів має відбуватись щороку, тому надалі такого різкого підвищення вартості послуг не повинно бути", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з наближенням опалювального сезону питання тарифів на комунальні послуги стає актуальним для багатьох українців. Незважаючи на те, що в жовтні більшість тарифів залишаться без змін, певні коригування все ж очікуються.

Також ми писали, що енергетичний регулятор, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вносить зміни до методики формування цін на електроенергію для споживачів, які користуються послугами постачальника "останньої надії" (ПОН). Ці зміни наберуть чинності 1 жовтня і діятимуть до кінця поточного року.