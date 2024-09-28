Ціни на воду зростуть з 1 жовтня — де саме та чому

Підвищення тарифів з 1 жовтня — хто платитиме більше за воду
Жителі Ірпінської громади незабаром почнуть сплачувати за новими тарифами на водопостачання та водовідведення. Зміни набудуть чинності з 1 жовтня 2024 року.
Про це йдеться на порталі КП "Ірпіньводоканал".
Як зростуть ціни на воду з 1 жовтня
В установі повідомили, що з наступного місяця планують підвищити два чинні тарифи: з 32,1 грн до 67,6 грн за кубометр. Це рішення аргументують змінами в законодавстві та внутрішніми умовами підприємства.
Структура планових економічно обґрунтованих тарифів виглядає наступним чином:
- Вартість електроенергії — 19,31 грн.
- Транспортування стоків — 8,18 грн.
- Заробітна плата — 28,63 грн.
- Вартість палива — 8,15 грн.
- Ремонт мереж — 1,7 грн.
- Закупівля води під час пікових навантажень — 0,16 грн.
- Інвестиційно-амортизаційні витрати — 3 грн.
"З липня 2024 року підприємство не є ліцензіатом НКРЕКП, а тому, відповідно до чинного законодавства, тарифи мають встановлювати органи місцевого самоврядування. Перегляд тарифів має відбуватись щороку, тому надалі такого різкого підвищення вартості послуг не повинно бути", — йдеться у повідомленні.
Що ще варто знати
Нагадаємо, з наближенням опалювального сезону питання тарифів на комунальні послуги стає актуальним для багатьох українців. Незважаючи на те, що в жовтні більшість тарифів залишаться без змін, певні коригування все ж очікуються.
Також ми писали, що енергетичний регулятор, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вносить зміни до методики формування цін на електроенергію для споживачів, які користуються послугами постачальника "останньої надії" (ПОН). Ці зміни наберуть чинності 1 жовтня і діятимуть до кінця поточного року.
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