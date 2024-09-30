Счета за газ — Газсети предупредили о третьей платежке

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые потребители газа получат повышенные счета за жилищно-коммунальные услуги. Причиной станет поступление третьей платежки за природный газ.

Об этом сообщил один из филиалов "Газсети".

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Как отмечают специалисты Харьковского филиала "Газсети", жители многоэтажек должны оплатить техническое обслуживание общедомовых газопроводов за пределами квартир.

"...жители многоквартирных домов, у которых было проведено техническое обслуживание газопроводов общей собственности (находящиеся за пределами квартиры газопроводы дома) получат счета за выполненные работы", — говорится в сообщении.

Раньше проверки газопроводов не проводились, однако в сейчас их возобновили. Стоимость дополнительной услуги будет отличаться для разных потребителей в зависимости от того, кто поставщик услуг и количество квартир в доме.

При этом реквизиты для оплаты по техобслуживанию газопровода иные, чем для газораспределения, поэтому потребителям нужно быть внимательными.

При оплате в отделении Укрпочты или банковского учреждения необходимо обязательно уведомить оператора, что платеж назначен за техническое обслуживание.

В случае оплаты через ПриватБанк или Ощадбанк — нужно перейти в раздел местных газораспределительных сетей и выбрать подраздел "за техническое обслуживание ВДСХ".

"В мобильных приложениях других банков самостоятельно ввести реквизиты Харьковского филиала "Газсети" для оплаты за техническое обслуживание, по нижеприведенным банковским реквизитам. Указать назначение платежа (за техническое обслуживание) и реквизиты плательщика: ФИО, номер лицевого счета, адрес", — уточнили специалисты.

Третья платежка за газ. Источник: Газсети

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Напомним, эксперты рассказали, какими будут цены на коммунальные услуги в октябре 2024 года. Большинство тарифов останутся без изменений, некоторые корректировки все же ожидаются.

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