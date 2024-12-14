Пенсії в Україні — коли ПФУ може припинити виплати

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

Українське законодавство гарантує надання пенсійних виплат громадянам відповідно до вимог. Проте передбачені випадки, коли виплату пенсій можуть законно припинити.

Перелік відповідних випадків наведено на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як зазначають у ПФУ, виплату пенсій можуть припиняти за рішенням територіальних органів фонду або за рішенням суду.

Згідно зі ст. 49 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", виплата пенсії припиняється через сім основних причин. Це може статися на підставі:

встановлення факту надання недоговірних відомостей для призначення пенсії;

ігнорування вимоги пройти фізичну ідентифікацію;

у разі постійного проживання громадянина за кордоном;

надання заяви пенсіонера про припинення виплати пенсії через тимчасове проживання за кордоном;

пенсіонер отримав статус особи, котра зникла безвісти за особливих обставин;

смерть пенсіонера, визнано безвісно відсутнім/оголошено померлим у порядку, встановленому законом;

громадянин не отримує призначену пенсію упродовж шести місяців поспіль;

інші випадки.

Як пенсіонеру відновити виплати

При цьому у ПФУ зауважують, що пенсіонерам можуть поновити виплати. Це станеться, якщо громадянин особисто звернеться у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду. Там потрібно надати відповідну заяву.

Які документи необхідні для відновлення пенсійних виплат:

паспорт громадянина;

довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;

пенсійне посвідчення.

Для поновлення пенсії в Україні з-за кордону потрібно надіслати більший пакет документів:

заява-звернення про поновлення виплати;

копія паспорта громадянина України;

заява про відкриття рахунку в банку;

документ про надання тимчасового захисту біженця з реєстрацією адреси проживання;

оригінал документа, де посвідчується факт, що людина жива (оформляються у Генконсульстві країни перебування).

"Строк поновлення пенсії — 10 днів після з’ясування обставин, що призвели до припинення, та за умови її відновлення", — додали у фонді.

Нагадаємо, пенсіонери, які виїхали за кордон, мають оновити дані до 31 грудня у Пенсійному фонді України. Якщо відповідну процедуру проігнорувати — виплати будуть скасовані.

Також ми писали, що частина громадян може отримати надбавку до пенсії у 20%. За її призначенням можна звертатися до відділення Пенсійного фонду жителям гірських регіонів, зокрема переселенцям.