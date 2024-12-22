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Украинцы получат десять пенсий сразу — условия

22 декабря 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кто имеет право на десять выплат сразу
Гривневые купюры Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине некоторые граждане имеют право на денежную помощь в размере десяти пенсий. В частности, им могут воспользоваться заслуженные мастера спорта и артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений.

Об этом говорится на Едином портале государственных услуг "Дія".

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Условия предоставления денежной помощи

Соответствующее пособие в размере десяти месячных пенсий выплачивают гражданам, которые не получали какие-либо пенсионные выплаты, однако на дату достижения пенсионного возраста продолжали работать в государственных или коммунальных учреждениях на работах, что дает право на назначение пенсии за выслугу лет согласно пунктам "е" "-"ж" ст. 55 закона "О пенсионном обеспечении". Имеют в наличии страховой стаж:

  • для мужчин — 35 лет;
  • для женщин — 30 лет.

Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с пунктами "е" — "ж" ст. 55 этого закона имеют:
е) спортсмены — заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса — члены сборных команд. Если имеют общий стаж работы не менее 25 лет (в порядке, определяемом правительством независимо от возраста);
ж) артисты театрально-концертных, зрелищных заведений, предприятий и коллективов при наличии стажа в 20-35 лет из перечня и в порядке, утверждаемым правительством, независимо от возраста, но не ранее 55 лет.

Как оформить денежную помощь

Основанием для оформления помощи является обращение гражданина за назначением пенсии по возрасту в соответствии со ст. 26 вышеуказанного закона.

Подать заявление можно лично или путем отправки документов по почте (рекомендованным письмом) в адрес Пенсионного фонда.

Документы, которые необходимо предоставить для получения услуги:

  • обращение за назначением пенсионных выплат;
  • документы, определяющие право на назначение пенсии за выслугу лет, форму собственности заведения, где работал гражданин.

Денежная помощь должна быть назначена в течение десяти календарных дней.

Ранее мы писали, какая будет пенсия при минимальной зарплате в 8 тыс. гривен. Для этого также необходимо иметь необходимое количество страхового стажа (не менее 31 года).

Также в ПФУ назвали случаи, когда украинское законодательство предусматривает отмену начисления пенсионных выплат. В частности это может произойти в случае игнорирования требования пройти физическую идентификацию.

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