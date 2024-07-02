Пенсии и доплаты — на какие надбавки могут рассчитывать украинцы в июле

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году ряд категорий граждан имеют право на доплаты к пенсионным выплатам. Часть из них начисляется автоматически, а для некоторых необходимо специально обращаться в органы Пенсионного фонда (ПФУ) с пакетом документов.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Доплаты к пенсиям в зависимости от возраста

Самая большая категория граждан имеет право на возрастные доплаты. Их назначают пенсионерам старше 70, 75 и 80 лет. Такие денежные доплаты назначаются автоматически. А именно:

для граждан от 70 до 74 лет включительно — 300 грн;

для лиц от 75 до 79 лет включительно — 456 грн;

от 80 лет — 570 грн.

Выплата за плохое состояние здоровья

Надбавки за ухудшенное состояние здоровья назначают пенсионерам, отвечающим определенным критериям. Речь идет о лицах старше 80 лет. Кроме того, для получения этой надбавки требуется:

проживать одиноко;

нуждаться в постороннем уходе, предоставленном соцработниками;

получать пенсию по возрасту.

Надбавки уволенным с военной службы

Согласно закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы (все военные), в случае назначения пенсий устанавливают надбавку в размере 50% от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Такая (уже назначенная) прибавка пересчитывается каждый раз после обновления размера прожиточного минимума.

Доплаты к пенсиям для доноров

Предусмотрены законодательством надбавки за донорство. Выплаты в этом году выросли, ведь они привязаны к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Прожиточный повысился до 2361 грн, а доплата составляет 10% от него. Следовательно, доплата к пенсиям составляет 292 грн.

Прибавки для борцов за независимость

Некоторые граждане могут получать доплату к пенсии в размере 4,2 тыс. грн. Их назначают борцам за независимость Украины в ХХ веке и реабилитированным после репрессий по политическим или религиозным мотивам гражданам, которым пришлось отбывать наказание до 1991 года.

Доплаты за содержание детей

Соответствующую надбавку назначают в случае, если гражданин получает пенсию по возрасту и при этом имеет на содержании ребенка до 18 лет. Важно также, чтобы такой пенсионер не работал. Сумма выплаты в 2024 году составляет 150 грн. Она требует специального обращения в ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые граждане могут оформить досрочную пенсию. Известно, кто и как может выйти на заслуженный отдых раньше.

Также в июле пенсионеры-переселенцы могут не получить свои законные выплаты из-за игнорирования требования властей пройти идентификацию в банке. Возобновить начисление пенсии можно при определенных условиях.