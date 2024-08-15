Пенсії можна втратити — що треба знати українцям за кордоном

Жінка літнього віку. Фото: Freepik

Українським пенсіонерам, які тимчасово проживають за кордоном, змінили правила нарахування виплат. Зміни стосуються вимоги проходження ідентифікації для пролонгування права на отримання пенсій.

Про це йдеться в матеріалі видання "Oboz.ua".

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Згідно з новими правилами нарахування виплат, пенсіонерам необхідно проходити щорічну ідентифікацію. Це необхідно для забезпечення актуальності даних і запобігання можливих шахрайських схем. Також спростили процес відновлення пенсій для переселенців з окупованих територій, які не отримують пенсії з російського бюджету.

Йдеться про закон № 3674-IX, який суттєво змінив порядок нарахування виплат та відновлення пенсій для громадян, які вимушено проживають за межами країни.

Ці зміни спрямовані на досягнення соціальної справедливості та впорядкування виплат пенсій з урахуванням сучасних умов, у яких опинилося багато українців унаслідок воєнних дій та інших чинників. Відповідно до закону, пенсії українців, які проживають за кордоном, перераховуватимуть на поточні рахунки, відкриті в банках на території України.

Серед ключових вимог для продовження отримання пенсії — необхідність щорічного проходження фізичної ідентифікації. Завдяки такій процедурі українські офіційні установи переконаються, що пенсія надходить за адресою, з людиною все добре, і вона, як і раніше відповідає критеріям для отримання виплат.

Фізичну ідентифікацію можна здійснити різними способами:

особисто в установі Пенсійного фонду — якщо особа присутня в країні;

онлайн через особистий е-кабінет на порталі е-послуг ПФУ, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис чи Дія ID;

через відеоконференцзв'язок з ПФУ;

у закордонній дипломатичній установі України, засвідчивши факт, що особа жива.

Якщо цього не зробити вчасно, виплату пенсії можуть призупинити.

Інші причини, через які можуть припинити виплати

У законодавстві прописані інші ситуації, коли нарахування пенсії можуть припинити. З-поміж них:

особиста заява пенсіонера про припинення нарахування виплати через тимчасове проживання за кордоном;

смерть пенсіонера/визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення померлою;

отримання статусу особи, що зникла безвісти за особливих обставин.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть збільшити розмір пенсійних виплат у разі відмови від призначення пенсії у 60 років. Якщо вийти на заслужений відпочинок пізніше, то пенсійна виплата може зрости доволі суттєво.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді уточнили, який максимальний розмір пенсії нарахують громадянам у серпні 2024 року. За законодавством, він залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.