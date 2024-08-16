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Украинцы получат 23 тыс. грн пенсии — какая для этого должна быть зарплата

16 августа 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — какая должна быть зарплата для будущей пенсии в 23 тыс. гривен
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в 2024 году размер максимальной пенсии в стране превышает 23 тыс. грн. Эксперты подсчитали, какую нужно получать заработную плату, чтобы получать такие выплаты на старости лет.

Об этом сообщает Oboz.ua.

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По состоянию на начало августа этого года в стране из 10,51 миллиона пенсионеров 62,6% получают в среднем менее 5 тыс. гривен пенсии. Наименьшее количество людей получает максимальные выплаты — до 23 тыс. гривен.

По правилам, специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассчитывают размер пенсионных выплат на основе статистической информации на момент, когда гражданин выходит на заслуженный отдых.

Есть специальная формула, по которой считают размер выплаты:

  • пенсия = средняя заработная плата за три предыдущих года × соотношение персональной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%

Специалисты обращают внимание, что в расчете пенсии необходимо использовать информацию о заработной плате за три предыдущих года, что справочно обнародует ПФУ. Обычно размер зарплаты от фонда отличается от данных Государственной службы статистики. В 2024 году средняя зарплата за трехлетний период равна 13,547 тыс. гривен.

Судя по формуле, граждане могут рассчитывать только на 1% расчетного дохода за каждый год страхового стажа.

Размер максимальной пенсии закреплен на законодательном уровне. Она не может превышать 10 прожиточных минимумов. В этом году его повысили до 2,361 тыс. гривен. То есть "потолок", выше которого не могут получать украинцы, составляет 23,61 тыс. гривен. Такие выплаты предоставляются в зависимости от разного страхового стажа и заработной платы:

  • при наличии стажа в 35 лет необходимо, чтобы средняя ежемесячная зарплата составляла минимум 67,45 тыс. гривен;
  • 25 лет — 94,44 тыс. гривен;
  • 15 лет, что является минимальным страховым стажем для выхода на пенсию — 157,4 тыс. гривен;

Однако на некоторые категории граждан такие правила не распространяются. Речь идет о судьях, получающих на старости лет не пенсию, а ежемесячное пожизненное денежное содержание. У них пенсия может достигать и 200 тысяч гривен.

Они получают выплаты по особому закону "О судоустройстве и статусе судей". Минимальный размер выплаты судей не может быть менее 50% их заработной платы, а максимальный ограничен 90% зарплаты. Однако есть требование — стаж работы в должности судьи не менее 40 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским пенсионерам, временно проживающим за границей, изменили правила начисления выплат. Изменения относятся к требованиям прохождения идентификации для пролонгирования права на получение пенсий.

Также мы писали, что украинцы могут увеличить размер пенсионных выплат при отказе от назначения пенсии в 60 лет. Если выйти на заслуженный отдых позже, то пенсионная выплата может возрасти достаточно существенно.

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