Пенсии в Украине — какая должна быть зарплата для будущей пенсии в 23 тыс. гривен

Украинцы получат 23 тыс. грн пенсии — какая для этого должна быть зарплата
В Украине в 2024 году размер максимальной пенсии в стране превышает 23 тыс. грн. Эксперты подсчитали, какую нужно получать заработную плату, чтобы получать такие выплаты на старости лет.
Об этом сообщает Oboz.ua.
Как подсчитать размер пенсии по стажу
По состоянию на начало августа этого года в стране из 10,51 миллиона пенсионеров 62,6% получают в среднем менее 5 тыс. гривен пенсии. Наименьшее количество людей получает максимальные выплаты — до 23 тыс. гривен.
По правилам, специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассчитывают размер пенсионных выплат на основе статистической информации на момент, когда гражданин выходит на заслуженный отдых.
Есть специальная формула, по которой считают размер выплаты:
- пенсия = средняя заработная плата за три предыдущих года × соотношение персональной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%
Специалисты обращают внимание, что в расчете пенсии необходимо использовать информацию о заработной плате за три предыдущих года, что справочно обнародует ПФУ. Обычно размер зарплаты от фонда отличается от данных Государственной службы статистики. В 2024 году средняя зарплата за трехлетний период равна 13,547 тыс. гривен.
Судя по формуле, граждане могут рассчитывать только на 1% расчетного дохода за каждый год страхового стажа.
Размер максимальной пенсии закреплен на законодательном уровне. Она не может превышать 10 прожиточных минимумов. В этом году его повысили до 2,361 тыс. гривен. То есть "потолок", выше которого не могут получать украинцы, составляет 23,61 тыс. гривен. Такие выплаты предоставляются в зависимости от разного страхового стажа и заработной платы:
- при наличии стажа в 35 лет необходимо, чтобы средняя ежемесячная зарплата составляла минимум 67,45 тыс. гривен;
- 25 лет — 94,44 тыс. гривен;
- 15 лет, что является минимальным страховым стажем для выхода на пенсию — 157,4 тыс. гривен;
Однако на некоторые категории граждан такие правила не распространяются. Речь идет о судьях, получающих на старости лет не пенсию, а ежемесячное пожизненное денежное содержание. У них пенсия может достигать и 200 тысяч гривен.
Они получают выплаты по особому закону "О судоустройстве и статусе судей". Минимальный размер выплаты судей не может быть менее 50% их заработной платы, а максимальный ограничен 90% зарплаты. Однако есть требование — стаж работы в должности судьи не менее 40 лет.
Что еще стоит знать
Напомним, украинским пенсионерам, временно проживающим за границей, изменили правила начисления выплат. Изменения относятся к требованиям прохождения идентификации для пролонгирования права на получение пенсий.
Также мы писали, что украинцы могут увеличить размер пенсионных выплат при отказе от назначения пенсии в 60 лет. Если выйти на заслуженный отдых позже, то пенсионная выплата может возрасти достаточно существенно.
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