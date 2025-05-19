Выплаты 1 тыс. долларов — Gate to Ukraine открыл регистрацию на помощь

Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут зарегистрироваться на получение финансовой помощи в размере 1 тыс. долларов в мае 2025 года от фонда "Gate to Ukraine". Гражданам снова доступна форма для получения выплат.

Об этом информирует пресс-служба фонда в Facebook.

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Как отмечается, проект "Gate to Ukraine" снова возобновляет прием заявок на получение денежной помощи.

"Рады сообщить, что мы снова открываем форму для получения финансовой помощи Direct Financial Help!", — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на выплаты смогут семьи:

пострадавшие в результате ударов по Украине в период с 1 мая 2025 года и поныне;

проживающих в прифронтовых зонах или переместившиеся за этот период из таких областей:

- Херсонская;

- Харьковская;

- Никопольская громада (Днепропетровской области);

- Сумская;

- Донецкая.

На такую помощь фонда могут претендовать:

семьи, проживающие на прифронтовых территориях;

лица, проживающие в зоне активных боевых действий;

семьи из числа внутренних переселенцев, которые находятся в трудном положении.

Иллюстрация. Источник: Gate to Ukraine

Сумма денежной помощи и как получить

Сумма финансовой помощи от фонда "Gate to Ukraine" составит 1 тыс. долларов.

Для того, чтобы подать заявку на получение такого вида помощи, необходимо заполнить специальную форму на сайте.

"После получения достаточного количества заявок, форма будет закрыта", — добавили организаторы.

Обязательным условием для рассмотрения заявки является тщательное заполнение всех пунктов формы и предоставление пакета необходимых документов, подтверждающих статус и категорию.

Ранее мы писали о том, что в Украине с 19 мая откроет регистрацию на оказание помощи Международная гуманитарная организация "Норвежский совет по делам беженцев". Речь идет о сумме в 10,8 тыс. грн.

Также сообщалось о действии программы многоцелевой помощи от UNHCR Ukraine. Заявки могут подать жители одного из прифронтовых регионов.