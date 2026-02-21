Перерахунок за опалення у Києві 2026 — чи врахуються у платіжках відсутність послуги через обстріли

Дехто з українців заплатить менше за опалення — кому надішлють інші суми
У Києві споживачам не нараховували оплату за централізоване опалення у дні, коли послуга була відсутня через масовані обстріли. Це враховано у платіжках за січень 2026 року.
Про це повідомила пресслужба комунальної компанії Київтеплоенерго, передає Новини.LIVE.
Перерахунок за опалення
У Київтеплоенерго розповіли, що критична інфраструктура столиці зазнала серйозних пошкоджень, тому теплопостачання в домівки киян було нерегулярним.
У зв'язку з цим:
- у платіжках за лютий 2026 року плата за січневе опалення за період відключень не врахована;
- оплату за дні січня, коли послуга надавалася регулярно (від початку місяця до першої атаки), додатуть у квитанції, які споживачам надішлють вже у березні;
- у платіжках врахують лише той період, коли теплопостачання здійснювалося в повному обсязі.
Оплата опалення в будинках ОСББ та як повернути кошти при переплаті
У Київтеплоенерго також пояснили процедуру нарахування для мешканців будинків без прямих договорів із компанією (наприклад, через ОСББ чи приватні компанії). Отже, згідно з роз'ясненням комунальників:
- низці таких будинків нарахували оплату за залишок теплової енергії, спожитої у грудні;
- нарахування за січень для тарифної категорії "Населення" у цих будинках наразі відсутні;
- якщо споживач уже оплатив рахунок за січень через автоматичний платіж, то ця сума вважатиметься переплатою.
В компанії зауважують, що усі додаткові питання споживачі можуть ставити за номером 1551. Також можна звертатися до районних центрів обслуговування "Центру комунального сервісу".
Раніше повідомлялося, що в Україні планують модернізувати систему централізованого теплопостачання. Для цього усі житлові будинки обладнають індивідуальним тепловими пунктами (ІТП). Ще ми розповідали про тарифи на електроенергію. Відомо, що буде з цінами з 1 березня 2026 року.
