Перерахунок за опалення у Києві 2026 — чи врахуються у платіжках відсутність послуги через обстріли

Квитанція за комуналку і руки на батареї. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У Києві споживачам не нараховували оплату за централізоване опалення у дні, коли послуга була відсутня через масовані обстріли. Це враховано у платіжках за січень 2026 року.

Про це повідомила пресслужба комунальної компанії Київтеплоенерго, передає Новини.LIVE.

Перерахунок за опалення

У Київтеплоенерго розповіли, що критична інфраструктура столиці зазнала серйозних пошкоджень, тому теплопостачання в домівки киян було нерегулярним.

У зв'язку з цим:

у платіжках за лютий 2026 року плата за січневе опалення за період відключень не врахована;

оплату за дні січня, коли послуга надавалася регулярно (від початку місяця до першої атаки), додатуть у квитанції, які споживачам надішлють вже у березні;

у платіжках врахують лише той період, коли теплопостачання здійснювалося в повному обсязі.

Оплата опалення в будинках ОСББ та як повернути кошти при переплаті

У Київтеплоенерго також пояснили процедуру нарахування для мешканців будинків без прямих договорів із компанією (наприклад, через ОСББ чи приватні компанії). Отже, згідно з роз'ясненням комунальників:

низці таких будинків нарахували оплату за залишок теплової енергії, спожитої у грудні;

нарахування за січень для тарифної категорії "Населення" у цих будинках наразі відсутні;

якщо споживач уже оплатив рахунок за січень через автоматичний платіж, то ця сума вважатиметься переплатою.

В компанії зауважують, що усі додаткові питання споживачі можуть ставити за номером 1551. Також можна звертатися до районних центрів обслуговування "Центру комунального сервісу".

Раніше повідомлялося, що в Україні планують модернізувати систему централізованого теплопостачання. Для цього усі житлові будинки обладнають індивідуальним тепловими пунктами (ІТП).