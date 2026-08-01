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Головна Фінанси Для українців з'явилися кредити на автономне опалення: умови отримання

Для українців з'явилися кредити на автономне опалення: умови отримання

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Дата публікації: 1 серпня 2026 17:35
Пільгові кредити на автономне опалення: що запропонують українцям у 2026 році
Гроші в гаманці, дівчина з телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні запроваджують підтримку для громадян, які хочуть встановити автономне опалення у будинках. Вони зможуть оформити пільгові кредити, а держава покриє від 10% до 20% від основної суми позики. В уряді пояснили, які суми доступні населенню на та що можна бути витратити отримані гроші. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі, інформує Новини.LIVE

Детальніше про пільгові кредити

Попередньо, йдеться про два види кредитів:

  • до 250 000 гривень;
  • до 480 000 гривень.
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Сергій Корецький про пільгові кредити на опалення. Скриншот: Сергій Корецький/Telegram

За гроші можна буде купити: 

  • твердопаливні печі;
  • димоходи;
  • супутні матеріали;
  • сплатити їх монтаж.

Кредити українцям надаватимуть за пільговими ставками під 0% — на перший рік, під 5% — на другий та під 7% — на третій. 

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"Держава компенсуватиме 10% або 20% основної суми кредиту залежно від розміру", — йдеться у повідомленні Корецького. 

Прем'єр-міністр також підкреслив, що кредити надаватимуть на обмежену площу житла — не більше 300 квадратних метрів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на сайті Кабміну зареєстрували петицію з пропозицією оновити кредитні договори, які укладалися українцям до 24 лютого 2022 року. Зміни мають зменшити фінансовий тягар на громадян. Вони поширюватимуться на тих, хто: 

  • брав кредит, щоб розвивати власну справу чи планував створити нові робочі місця;
  • не мав проблем із погашенням до початку повномасштабної війни або до того, як виникли складні життєві обставини;
  • втратив можливість погашати кредит через війну, втрату доходу, закриття бізнесу чи проблеми зі здоров'ям;
  • не вчиняв шахрайських дій.

Якщо ця петиція набере достатню підтримку серед українців, її має розглянути уряд.

Раніше Новини.LIVE писали, як правильно брати кредит. Так, перед тим, як ставити підпис під угодою, варто ознайомитися з рекламними обіцянками й реальною процентною ставкою, комісіями та штрафами. Ще варто одразу дізнатися, чи можливо достроково погазити кредит чи реструктуризувати борг, якщо він виникне. 

Також Новини.LIVE розповідали, що Ощадбанк запустив програму з грантами та кредитами. У 2026 році скористатися вигідними умовами кредитування зможуть українські виробники. Для них, наприклад, доступні гранти до 10 000 євро. 

кредити опалення пільги
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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