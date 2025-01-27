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Украинцы могут зарегистрироваться на выплату 10,8 тыс. грн

27 января 2025 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты в январе — кому доступна помощь в 10,8 тыс. грн
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы могут оформить денежную помощь в 10,8 тыс. гривен. Регистрация на выплаты для граждан, пострадавших от войны в стране, завершится через несколько дней.

Об этом информирует пресс-служба ГО "ВПЛ Украины".

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Кто из украинцев может получить помощь

Речь идет о денежной помощи от международной гуманитарной организации "Норвежский совет по делам беженцев". Размер помощи составляет 10,8 тыс. гривен на одного члена в семье (по 3,6 тыс. гривен три месяца).

Выплаты доступны, тем гражданам, которые:

  • проживают в зоне боевых действий;
  • являются внутренними переселенцами.

Важным критерием является то, что домохозяйство физически находится на территории Украины.

В вопросе отбора организаторы будут обращать внимание также на следующие факторы:

  • местопребывание граждан;
  • состав семьи претендентов на помощь;
  • статус перемещения граждан;
  • пострадала ли семья от военных действий.

Как подать заявку на выплаты

Украинцы могут подавать заявки до 29 января этого года через специальную форму. Там понадобятся следующие документы:

  • паспорт, свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • справка переселенца;
  • идентификационный код;
  • банковский счет.

В течение 24 часов должно прийти сообщение с кодом, иначе обязательно надо обратиться к NRC. Проверить состояние заявки можно по ссылке.

Ранее мы рассказывали, что заявки на финпомощь можно подать представителям УВКБ ООН на Харьковщине. Сумма выплаты составляет 3,6 тыс. гривен в месяц.

Также писали, что дети без попечения родителей могут получить финпомощь от благотворителей. В январе доступны суммы от 10,8 тыс. до 40 тыс. гривен.

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