Выплаты в январе — кому доступна помощь в 10,8 тыс. грн

Украинцы могут зарегистрироваться на выплату 10,8 тыс. грн
Украинцы могут оформить денежную помощь в 10,8 тыс. гривен. Регистрация на выплаты для граждан, пострадавших от войны в стране, завершится через несколько дней.
Об этом информирует пресс-служба ГО "ВПЛ Украины".
Кто из украинцев может получить помощь
Речь идет о денежной помощи от международной гуманитарной организации "Норвежский совет по делам беженцев". Размер помощи составляет 10,8 тыс. гривен на одного члена в семье (по 3,6 тыс. гривен три месяца).
Выплаты доступны, тем гражданам, которые:
- проживают в зоне боевых действий;
- являются внутренними переселенцами.
Важным критерием является то, что домохозяйство физически находится на территории Украины.
В вопросе отбора организаторы будут обращать внимание также на следующие факторы:
- местопребывание граждан;
- состав семьи претендентов на помощь;
- статус перемещения граждан;
- пострадала ли семья от военных действий.
Как подать заявку на выплаты
Украинцы могут подавать заявки до 29 января этого года через специальную форму. Там понадобятся следующие документы:
- паспорт, свидетельство о рождении детей (при наличии);
- справка переселенца;
- идентификационный код;
- банковский счет.
В течение 24 часов должно прийти сообщение с кодом, иначе обязательно надо обратиться к NRC. Проверить состояние заявки можно по ссылке.
Ранее мы рассказывали, что заявки на финпомощь можно подать представителям УВКБ ООН на Харьковщине. Сумма выплаты составляет 3,6 тыс. гривен в месяц.
Также писали, что дети без попечения родителей могут получить финпомощь от благотворителей. В январе доступны суммы от 10,8 тыс. до 40 тыс. гривен.
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