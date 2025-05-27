В українців забиратимуть житло за борги за комуналку — що про це відомо

Людина перераховує гроші, які потрібно сплатити за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Борги українців за комунальні послуги накопичувалися ще до повномасштабного вторгнення РФ. Та з початком війни ситуація загострилася: частина українців виїхала за кордон і не сплачує рахунки, ще хтось із громадян в Україні залишився без роботи. Люди, які після війни накопичать великі борги за комуналку, ризикують втратити своє житло.

Про таку можливість заявив в інтерв'ю каналу "Суперпозиція" народний депутат і заступник голови комітету Верховної Ради з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.

Реклама

Читайте також:

Українців можуть позбавити житла за комунальні борги — про що сказав народний депутат

У розмові з ведучим Олексій Кучеренко зауважив, що уряд встановив ціни у сфері ЖКП без належних обрахунків. При цьому навіть зараз у законі є норма, за якою можна стягувати майно боржника, який не скористався заходами для реструктуризації чи погашення боргів.

Тим часом малозабезпечені українці та пенсіонери помічають, що їхні платіжки дорожчають. Паралельно зростають ціни на продукти і настає момент, коли люди вирішують, що вони не заплатять за комуналку. Коли війна закінчиться, припустив нардеп, через такі борги у населення забиратимуть житло.

Що ще варто знати

Тарифи на опалення та гарячу воду для українців залишаються на рівні 2022 року, оскільки влада запровадила мораторій на підвищення цін. Але після війни ситуація зміниться. Як сказав директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін зараз, наприклад кияни, сплачують за ці послуги на 50% менше, ніж мали б.

"По факту закінчення воєнного часу слід розраховувати, що всі тарифи будуть підтягуватися до тарифу економічно обґрунтованого", — підкреслив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго".

Нагадаємо, українцям у 2025 році доступні пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Щоби їх оформити, дохід у родині на одну особу не повинен перевищувати 4 240 грн.

Також у Нафтогазі розповіли, якими будуть тарифи на газ цього року. У компанії пояснили, чи варто готуватися до перегляду цін.