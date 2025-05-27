У украинцев будут забирать жилье за долги за коммуналку — что об этом известно

Человек пересчитывает деньги, которые нужно заплатить за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Долги украинцев за коммунальные услуги накапливались еще до полномасштабного вторжения РФ. Но с началом войны ситуация обострилась: часть украинцев выехала за границу и не платит счета, еще кто-то из граждан в Украине остался без работы. Люди, которые после войны накопят большие долги за коммуналку, рискуют потерять свое жилье.

О такой возможности заявил в интервью каналу "Суперпозиция" народный депутат и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

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В разговоре с ведущим Алексей Кучеренко отметил, что правительство установило цены в сфере ЖКУ без надлежащих расчетов. При этом даже сейчас в законе есть норма, по которой можно взимать имущество должника, если он не воспользовались мерами для реструктуризации или погашения долгов.

Тем временем малообеспеченные украинцы и пенсионеры замечают, что их платежки дорожают. Параллельно растут цены на продукты и наступает момент, когда люди решают, что они не заплатят за коммуналку. Когда война закончится, предположил нардеп, из-за таких долгов у населения будут забирать жилье.

Что еще стоит знать

Тарифы на отопление и горячую воду для украинцев остаются на уровне 2022 года, поскольку власти ввели мораторий на повышение цен. Но после войны ситуация изменится. Как сказал директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин сейчас, например киевляне, платят за эти услуги на 50% меньше, чем должны были бы.

"По факту окончания военного времени следует рассчитывать, что все тарифы будут подтягиваться к тарифу экономически обоснованного", — подчеркнул директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго".

Напомним, украинцам в 2025 году доступны льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Чтобы их оформить, доход в семье на одного человека не должен превышать 4 240 грн.

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