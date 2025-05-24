Оплата комуналки — як обійтися без боргів під час війни

Платіжка для оплати житлово-комунальних послуг і гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Усі українці, попри повномасштабну війну з Росією, у 2025 році повинні вчасно оплачувати комунальні послуги. Однак деяким громадянам, якщо вони виконають низку вимог, тимчасово "заморозять" деякі платіжки.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що потрібно, аби комунальні підприємства не нараховували споживачам рахунки за деякі послуги.

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Як йдеться у Законі України "Про житлово-комунальні послуги", якщо споживач понад 30 днів поспіль відсутній у своєму житлі, тоді у нього з'являється право вимагати від постачальника комунальних послуг зупинити нарахування. До своєї заяви людина має надати певні документи, а саме:

довідку про перетин кордону;

документи, що підтверджують пошкодження житла внаслідок бойових дій;

довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО) або інший документ, що свідчить про фактичну відсутність мешканця.

Подати заяву можна як онлайн, так і поштою. Але важливо пам'ятати, що за деякі комунальні послуги оплата нараховується, навіть якщо людина не живе у своїй квартирі. Мова про:

опалення;

обслуговування багатоквартирного будинку.

Що ще варто знати

Українці, які сподіваються на те, що держава "забуде" за їхні комунальні борги через війну, можуть про таке навіть не мріяти. За словами адвоката юридичної компанії "Де-Юре" Владислава Мартинчука, влада, можливо, погодиться на певні якісь послаблення для ВПО, біженців або мешканців тимчасово окупованих територій, але точно не звільнить громадян від обов'язку сплачувати комунальні рахунки.

Нагадаємо, що українцям доступні пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Але для цього дохід однієї особи з родини не має перевищувати податкову соціальну пільгу, тобто 4 240 грн. Дізнавайтесь також, скільки для українців коштує комуналка в Європі.