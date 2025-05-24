Оплата коммуналки — как обойтись без долгов во время войны

Платежка для оплаты жилищно-коммунальных услуг и деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Все украинцы, несмотря на полномасштабную войну с Россией, в 2025 году должны вовремя оплачивать коммунальные услуги. Однако некоторым гражданам, если они выполнят ряд требований, временно "заморозят" некоторые платежки.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что нужно чтобы коммунальные предприятия не начисляли потребителям счета за некоторые услуги.

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Как говорится в Законе Украины "О жилищно-коммунальных услугах", если потребитель более 30 дней подряд отсутствует в своем жилье, тогда у него появляется право требовать от поставщика коммунальных услуг остановить начисления. К своему заявлению человек должен предоставить определенные документы, а именно:

справку о пересечении границы;

документы, подтверждающие повреждение жилья в результате боевых действий;

справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) или другой документ, свидетельствующий о фактическом отсутствии жильца.

Подать заявление можно как онлайн, так и по почте. Но важно помнить, что за некоторые коммунальные услуги оплата начисляется, даже если человек не живет в своей квартире. Речь об:

отоплении;

обслуживании многоквартирного дома.

Что еще стоит знать

Украинцы, которые надеются на то, что государство "забудет" об их коммунальных долгах из-за войны, могут о таком даже не мечтать. По словам адвоката юридической компании "Де-Юре" Владислава Мартынчука, власть, возможно, согласится на определенные какие-то послабления для ВПЛ, беженцев или жителей временно оккупированных территорий, но точно не освободит граждан от обязанности оплачивать коммунальные счета.

Напомним, что украинцам доступны льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Но для этого доход одного человека из семьи не должен превышать налоговую социальную льготу, то есть 4 240 грн. Узнавайте также, сколько для украинцев стоит коммуналка в Европе.