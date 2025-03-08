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Украинцы могут списать долги по кредиту — как это сделать

8 марта 2025 14:30
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Если есть задолженность — можно ли не выплачивать кредит банку в 2025 году
Деньги в руках. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В ситуации, когда финансовое положение резко ухудшается, может возникнуть вопрос: как избавиться от долга по кредиту перед финансовым учреждением. Оказывается, в Украине для этого существуют вполне законные методы.

Об этом сказал юрист благотворительного фонда "СпівДія" Александр Постернак в комментарии изданию "Соцпортал".

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Эксперт отметил, что банки могут списать долг полностью или частично, однако окончательное решение остается за кредитором. Вообще списание — исключительная процедура, банки прибегают к ней, если:

  • истек срок исковой давности — три года;
  • у должника нет имущества, которое можно было бы взыскать для погашения долга;
  • должник отказался от реструктуризации и выплат;
  • клиент, который задолжал по кредиту потерял трудоспособность из-за болезни или несчастного случая;
  • заемщик умер или пропал без вести;
  • произошло стихийное бедствие, началась война или возникли другие форс-мажорные обстоятельства;
  • существует нецелесообразность судебного взыскания, поскольку размер долга маловат.

Как происходит процедура списания

Сначала банк детально проанализирует финансовое состояние должника. От судебной волокиты финансовое учреждение может и отказаться, если этот процесс окажется слишком затратным. Тогда банк сделает клиенту предложение по реструктуризации долга — продлить срок погашения кредита или же уменьшить ежемесячный платеж. 

Если же банк согласится списать долг, должнику нужно будет уплатить налог на прибыль — 18% и еще 5% военного сбора от суммы списанной задолженности.

Если у человека не один, а два или три кредита, сумма для погашения является для него непосильной, тогда можно прибегнуть к процедуре банкротства. Она предусматривает:

  • подачу заявления в суд;
  • проверку денежного состояния должника;
  • возможность реструктуризации на пять лет;
  • если платежеспособность не восстанавливается — реализацию имущества и списание долга.

"Поэтому украинцы могут добиваться списания кредитного долга, но только при серьезных обстоятельствах. В остальных случаях лучше договариваться с банком о реструктуризации или, если долги слишком большие, рассматривать вариант банкротства", — подчеркнул юрист.

Напомним, недавно Национальный банк изменил показатель учетной ставки. Это означает, что кредиты для украинцев станут дороже, поскольку банки будут предлагать более крупные кредиты.

Также напомним, что коллекторам в Украине хотят запретить звонить ветеранам войны и их семьям. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

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