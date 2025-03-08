Если есть задолженность — можно ли не выплачивать кредит банку в 2025 году

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В ситуации, когда финансовое положение резко ухудшается, может возникнуть вопрос: как избавиться от долга по кредиту перед финансовым учреждением. Оказывается, в Украине для этого существуют вполне законные методы.

Об этом сказал юрист благотворительного фонда "СпівДія" Александр Постернак в комментарии изданию "Соцпортал".

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Эксперт отметил, что банки могут списать долг полностью или частично, однако окончательное решение остается за кредитором. Вообще списание — исключительная процедура, банки прибегают к ней, если:

истек срок исковой давности — три года;

у должника нет имущества, которое можно было бы взыскать для погашения долга;

должник отказался от реструктуризации и выплат;

клиент, который задолжал по кредиту потерял трудоспособность из-за болезни или несчастного случая;

заемщик умер или пропал без вести;

произошло стихийное бедствие, началась война или возникли другие форс-мажорные обстоятельства;

существует нецелесообразность судебного взыскания, поскольку размер долга маловат.

Как происходит процедура списания

Сначала банк детально проанализирует финансовое состояние должника. От судебной волокиты финансовое учреждение может и отказаться, если этот процесс окажется слишком затратным. Тогда банк сделает клиенту предложение по реструктуризации долга — продлить срок погашения кредита или же уменьшить ежемесячный платеж.

Если же банк согласится списать долг, должнику нужно будет уплатить налог на прибыль — 18% и еще 5% военного сбора от суммы списанной задолженности.

Если у человека не один, а два или три кредита, сумма для погашения является для него непосильной, тогда можно прибегнуть к процедуре банкротства. Она предусматривает:

подачу заявления в суд;

проверку денежного состояния должника;

возможность реструктуризации на пять лет;

если платежеспособность не восстанавливается — реализацию имущества и списание долга.

"Поэтому украинцы могут добиваться списания кредитного долга, но только при серьезных обстоятельствах. В остальных случаях лучше договариваться с банком о реструктуризации или, если долги слишком большие, рассматривать вариант банкротства", — подчеркнул юрист.

Напомним, недавно Национальный банк изменил показатель учетной ставки. Это означает, что кредиты для украинцев станут дороже, поскольку банки будут предлагать более крупные кредиты.

Также напомним, что коллекторам в Украине хотят запретить звонить ветеранам войны и их семьям. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.