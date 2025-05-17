Платить за газ кешбэком — в Нафтогазе объяснили, как это сделать в 2025 году

Украинцы могут платить меньше за газ — в Нафтогазе назвали способ
Для украинцев всегда актуален вопрос экономии средств при оплате коммунальных счетов. В газовой компании "Нафтогаз-Украина" рассказали, как потребителям сэкономить на оплате природного газа, участвуя в программе Национальный кешбэк.
Об этом рассказали в пресс-службе ГК "Нафтогаз-Украина".
Национальный кешбэк и оплата коммуналки — как экономить
Так, в рамках Национального кешбэка украинцам возвращают 10% от суммы, потраченной на товары и услуги отечественных производителей. Накопленными деньгами можно рассчитаться за потребленные коммунальные услуги. Ключевые преимущества программы Нацкешбэк это:
- возможность экономить до 3 тыс. гривен ежемесячно;
- использовать средства на обязательные коммунальные услуги;
- прозрачная система начисления и использования денег;
- поддержка украинского производства.
"Удобно, быстро, экономно — именно так можно платить за коммунальные услуги, если пользоваться программой "Национальный кешбэк", — отмечают в компании.
Деньги на кешбэке можно потратить, заплатив за потребленный газ через:
- личный кабинет;
- чат-боты GASUA в Viber и в Telegram;
- сайт gas.ua - без регистрации.
Напомним, что украинцы должны ежемесячно предоставить показатели газовых счетчиков для корректного начисления сумм в платежках. Однако у некоторых граждан все равно возникают долги за газ. Предлагаем также узнать, как вернуть деньги, если переплатили за "голубое топливо".
Читайте Новини.LIVE!