Платить за газ кешбэком — в Нафтогазе объяснили, как это сделать в 2025 году

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Для украинцев всегда актуален вопрос экономии средств при оплате коммунальных счетов. В газовой компании "Нафтогаз-Украина" рассказали, как потребителям сэкономить на оплате природного газа, участвуя в программе Национальный кешбэк.

Об этом рассказали в пресс-службе ГК "Нафтогаз-Украина".

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Так, в рамках Национального кешбэка украинцам возвращают 10% от суммы, потраченной на товары и услуги отечественных производителей. Накопленными деньгами можно рассчитаться за потребленные коммунальные услуги. Ключевые преимущества программы Нацкешбэк это:

возможность экономить до 3 тыс. гривен ежемесячно;

использовать средства на обязательные коммунальные услуги;

прозрачная система начисления и использования денег;

поддержка украинского производства.

"Удобно, быстро, экономно — именно так можно платить за коммунальные услуги, если пользоваться программой "Национальный кешбэк", — отмечают в компании.

Деньги на кешбэке можно потратить, заплатив за потребленный газ через:

личный кабинет;

чат-боты GASUA в Viber и в Telegram;

сайт gas.ua - без регистрации.

Напомним, что украинцы должны ежемесячно предоставить показатели газовых счетчиков для корректного начисления сумм в платежках. Однако у некоторых граждан все равно возникают долги за газ. Предлагаем также узнать, как вернуть деньги, если переплатили за "голубое топливо".