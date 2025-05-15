Борг за газ у платіжці — чому в українців виникають проблеми з оплатою у 2025 році

Платіжка, гроші і калькулятор на столі. Фото: УНІАН

В Україні споживачі зі встановленими газовими лічильниками щомісяця надають показники споживання газу оператору ГРМ. Завдяки цьому люди не мали б переплачувати за "блакитне паливо", однак наявність лічильника та вчасно надана інформація щодо об′ємів використання не завжди є гарантією того, що не буде боргів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому так відбувається.

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Борги за газ — як виникають і до чого тут оператор ГРМ

Нещодавно на сторінці газопостачальної компанії Нафтогаз у соціальній мережі Facebook українка залишила скаргу на незаконно нарахований борг за спожитий газ.

Як розповіла споживачка, борг за газ виник після того, як співробітник компанії "Одесагаз", яка є оператором ГРМ, надав Нафтогазу невірні показники: під час перевірки лічильника він зафіксував, що клієнтка використала 427 куб. газу, хоча насправді було лише 27 куб. Тепер, за словами жінки, вона отримує вимоги сплатити борг, а розв'язати це питання з ГРМ практично нереально.

"Дзвінки та звернення через особистий кабінет вони ігнорують, більшість відділень не працюють", — йдеться у повідомленні.

Що відповіли у Нафтогазі

Представники газопостачальної компанії зауважили, що Нафтогаз є лише постачальником газу, а також:

нараховує суми до оплати;

формує квитанції за використаний газ.

"Оператори ГРМ відповідають за опрацювання показань лічильника, облік та нарахування об’ємів газу, а також послуги з розподілу (транспортування) газу, технічне обслуговування газової мережі та обладнання. Ми, як постачальник газу, не впливаємо на роботу інших компаній та виконання ними їхніх власних функцій", — зазначили у Нафтогазі.

У підсумку жінці порадили, знову ж таки, звернутися до оператора ГРМ.

Нагадаємо, що тарифи на газ для українців залишаться на рівні попереднього року. Перегляд цін відбудеться лише за однієї умови.

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