Виплати у 12 тис. грн — хто і як може отримати гроші від Держслужби зайнятості

Передача коштів. Фото: РБК-Україна

В Україні громадяни, які не мають роботи, можуть отримувати щомісяця по 12 тис. грн. Такі виплати гарантує держава за умови долучення до виконання суспільно корисних робіт під час війни у своєму регіоні.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

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Діяльність "Армії відновлення" у регіонах

Як зазначають у Держслужбі, станом на кінець липня до "Армії відновлення" з виконання суспільно корисних робіт долучилися десятки тисяч громадян по всій країні.

"Від початку дії проєкту "Армія відновлення"до виконання суспільно корисних робіт в Україні залучено аже понад 158 тис. безробітних", — йдеться у повідомленні.

Так, починаючи з жовтня 2022 року Держслужба зайнятості видала 158 092 направлення громадянам на виконання робіт. З цієї кількості найбільше залучили безробітних:

у Харківській області — 26 364 направлення;

Донецькій — 18 872;

Київській — 17 390;

Чернігівській — 17 347;

Полтавській — 16 541.

Загалом у проєкті беруть участь 19 регіонів.

Графіка. Джерело: Державна служба зайнятості

Які суми виплатили українцям

Як зазначає Державна служба зайнятості, на виплату заробітної плати за участь в "Армії відновлення" вже направили 1,23 млрд гривень.

Оплата праці за виконання суспільно корисної роботи за повний відпрацьований місяць становить у 2024 році 12 тис. гривень.

З учасниками відповідних робіт укладають строкові трудові договори відповідно до Кодексу законів про працю України.

До таких робіт можуть приєднуватися працездатні особи, зокрема ті, що не підлягають призову на військову службу, у яких за віком і станом здоров'я нема обмежень до роботи в умовах воєнного стану. Також разом з офіційно зареєстрованими безробітними на таких роботах можуть працювати внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про право деяких категорій громадян на отримання "натуральної допомоги". Її надають у вигляді грошової компенсації в особливих випадках.

Також ми писали, в Україні деякі громадяни можуть отримувати щомісячну грошову виплату, гарантовану державою, до 21 тис. грн. Йдеться про осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також членів сімей загиблих/померлих громадян з числа таких осіб.