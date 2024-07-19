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Грошова допомога від ООН — хто і де може подати заявку у липні

19 липня 2024 09:00
Ксенія Симонова - Редактор
Гроші від ООН — як і де зареєструватися на допомогу у липні
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У липні 2024 року деякі громадяни можуть зареєструватися на грошову допомогу від УВКБ ООН. Зараз така можливість доступна у Миколаєві.

Про це повідомляється у матеріалах організації.

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Фінансова допомога надається у Миколаєві лише для деяких категорій громадян. А саме:

  • особам зі статусом ВПО, які переїхали упродовж останніх пів року;
  • українцям, які повернулися на батьківщину після того, як покинули власні домівки та виїхали за кордон;
  • громадянам, які повернулися на постійне місце проживання після того, як покинули житло та перемістилися в інші регіони країни після 24 лютого 2022 року.

Необхідно відповідати кільком критеріям вразливості:

  • родина з одним із батьків, яка має одну та більше неповнолітніх дітей/проживають разом з особами віком від 55 років;
  • очолює родину одинока (кілька одиноких) особа похилого віку від 55 років або літня особа з однією дитиною/кількома неповнолітніми дітьми;
  • у складі сімʼї одна або кілька членів з особливими потребами: важкі хвороби, інвалідність;
  • розмір місячного доходу на одного члена сімʼї не перевищує 5,4 тис. грн.

Допомога розрахована для осіб, які не отримували фінпідтримку від УВКБ ООН або інших благодійних організацій з урахуванням критеріїв вразливості.

Сума допомоги та як оформити

Як зазначається, загальний розмір допомоги на одного члена родини  становить 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн на одну особу упродовж трьох місяців).

Для запису в чергу для реєстрації потрібно подавати за попереднім записом онлайн-заявки.

Необхідні такі документи:

  • паспорт громадянин, ID-картка/інший документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка ВПО (якщо є);
  • банківська картка;
  • свідоцтво про народження дітей (якщо є);
  • документ, де посвідчується законна опіка над дитиною (якщо є);
  • посвідчення/медична довідка, якщо людина має інвалідність або хронічне  захворювання (за наявності).

Приймають заявки за адресою офісу:

  • м. Миколаїв, вул. Садова, 25-а;
  • з понеділка по п’ятницю (09:00 — 17:00).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики повідомили про можливість отримання одноразової грошової допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) для родин з дітьми, які постраждали від російської атаки 8 липня. Максимально можна отримати 54 тис. гривень.

Також ми писали, в Україні доступна нова грошова допомога для дітей до 40 тис. гривень. Виплати можуть оформити прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї опікунів дітей, які зараз перебувають за кордоном.

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