Выплаты в 12 тыс. грн — кто и как может получить деньги от Госслужбы занятости

Передача денежных средств. Фото: РБК-Украина

В Украине граждане, не имеющие работы, могут получать ежемесячно по 12 тыс. грн. Такие выплаты гарантирует государство при условии присоединения к выполнению общественно полезных работ во время войны в своем регионе.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Читайте также:

Деятельность "Армии восстановления" в регионах

Как отмечают в Госслужбе, на конец июля к "Армии восстановления" по выполнению общественно полезных работ присоединились десятки тысяч граждан по всей стране.

"С начала действия проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ в Украине привлечено более 158 тыс. безработных", — говорится в сообщении.

Так, начиная с октября 2022 года Госслужба занятости выдала 158 092 направления гражданам на выполнение работ. Из этого количества больше всего привлекли безработных:

в Харьковской области — 26 364 направления;

Донецкой — 18 872;

Киевской — 17 390;

Черниговской — 17 347;

Полтавской — 16 541.

Всего в проекте участвуют 19 регионов.

Графика. Источник: Государственная служба занятости

Какие суммы выплатили украинцам

Как отмечает Государственная служба занятости, на выплату заработной платы за участие в Армии восстановления уже направили 1,23 млрд гривен.

Оплата труда за выполнение общественно-полезной работы за полный отработанный месяц составляет в 2024 году 12 тыс. гривен.

С участниками соответствующих работ заключают срочные трудовые договоры в соответствии с Кодексом законов о труде Украины.

К таким работам могут присоединяться трудоспособные лица, в частности не подлежащие призыву на военную службу, у которых по возрасту и состоянию здоровья нет ограничений к работе в условиях военного положения. Также вместе с официально зарегистрированными безработными на таких работах могут работать внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о праве некоторых категорий граждан на получение "натуральной помощи". Ее предоставляют в виде денежной компенсации в особых случаях.

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане могут получать ежемесячную денежную выплату, гарантированную государством, до 21 тыс. грн. Речь идет о лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной, а также о членах семей погибших/умерших граждан из числа таких лиц.