Выплаты в 12 тыс. грн — кто и как может получить деньги от Госслужбы занятости

Украинцы могут получать по 12 тыс. грн ежемесячно — что нужно знать
В Украине граждане, не имеющие работы, могут получать ежемесячно по 12 тыс. грн. Такие выплаты гарантирует государство при условии присоединения к выполнению общественно полезных работ во время войны в своем регионе.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.
Деятельность "Армии восстановления" в регионах
Как отмечают в Госслужбе, на конец июля к "Армии восстановления" по выполнению общественно полезных работ присоединились десятки тысяч граждан по всей стране.
"С начала действия проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ в Украине привлечено более 158 тыс. безработных", — говорится в сообщении.
Так, начиная с октября 2022 года Госслужба занятости выдала 158 092 направления гражданам на выполнение работ. Из этого количества больше всего привлекли безработных:
- в Харьковской области — 26 364 направления;
- Донецкой — 18 872;
- Киевской — 17 390;
- Черниговской — 17 347;
- Полтавской — 16 541.
Всего в проекте участвуют 19 регионов.
Какие суммы выплатили украинцам
Как отмечает Государственная служба занятости, на выплату заработной платы за участие в Армии восстановления уже направили 1,23 млрд гривен.
Оплата труда за выполнение общественно-полезной работы за полный отработанный месяц составляет в 2024 году 12 тыс. гривен.
С участниками соответствующих работ заключают срочные трудовые договоры в соответствии с Кодексом законов о труде Украины.
К таким работам могут присоединяться трудоспособные лица, в частности не подлежащие призыву на военную службу, у которых по возрасту и состоянию здоровья нет ограничений к работе в условиях военного положения. Также вместе с официально зарегистрированными безработными на таких работах могут работать внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Что еще стоит знать
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о праве некоторых категорий граждан на получение "натуральной помощи". Ее предоставляют в виде денежной компенсации в особых случаях.
Также мы писали, что в Украине некоторые граждане могут получать ежемесячную денежную выплату, гарантированную государством, до 21 тыс. грн. Речь идет о лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной, а также о членах семей погибших/умерших граждан из числа таких лиц.
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