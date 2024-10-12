Денежная помощь к зиме — кто и какие выплаты может получить

Украинцы могут получить новую денежную помощь — сколько платят
Благотворительная организация "Каритас Донецк" в городе Днепр совместно с Diakonie Katastrophenhilfe реализует проект поддержки украинцев, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Финансовая помощь адресована как местным жителям, пострадавшим от войны, так и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), покинувшим свои дома после 24 февраля 2022 года.
Об этом говорится на портале Zayava Info.
Кто и как может получить выплаты
Граждане со статусом ВПЛ, принадлежащие к таким уязвимым категориям, могут претендовать на помощь:
- Лица с инвалидностью;
- Пожилые люди (60 лет и старше);
- Одинокие матери или родители;
- Семьи с тремя и более детьми;
- Беременные женщины и семьи с детьми младше трех лет;
- Лица с хроническими заболеваниями или проблемами психического здоровья.
В настоящее время помощь оказывают жителям Никопольского района Днепропетровщины, в частности, в Томаковской территориальной общине и городе Днепр.
Чтобы получить эту помощь, необходимо обратиться в "Каритас Донецк" в городе Днепр и пройти процедуру регистрации. У местных жителей должны быть документы, подтверждающие их статус пострадавших от войны.
После регистрации семьи получают целевую поддержку для подготовки к зимнему периоду:
- 21 000 гривен на домохозяйство для приобретения горючего;
- Ваучеры номиналом 4000 гривен на каждого члена семьи для покупки зимней одежды, одеял и комплектов постельного белья;
- Ваучер на средства альтернативного питания и освещения на сумму 2000 гривен на семью.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 095-459-55-20, 098-665-73-88, 073-459-55-20.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине предприниматели со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут получить до 2 600 долларов на развитие или возобновление бизнеса. Такая финансовая помощь оказывается в Днепропетровской, Запорожской или Донецкой областях.
Мы также сообщали, что в Украине лица, эвакуированные с опасных прифронтовых территорий, могут претендовать на специальную материальную помощь. Эта программа поддержки дает возможность получить до 54 тысяч гривен на семью.
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