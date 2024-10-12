Денежная помощь к зиме — кто и какие выплаты может получить

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительная организация "Каритас Донецк" в городе Днепр совместно с Diakonie Katastrophenhilfe реализует проект поддержки украинцев, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Финансовая помощь адресована как местным жителям, пострадавшим от войны, так и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), покинувшим свои дома после 24 февраля 2022 года.

Об этом говорится на портале Zayava Info.

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Граждане со статусом ВПЛ, принадлежащие к таким уязвимым категориям, могут претендовать на помощь:

Лица с инвалидностью;

Пожилые люди (60 лет и старше);

Одинокие матери или родители;

Семьи с тремя и более детьми;

Беременные женщины и семьи с детьми младше трех лет;

Лица с хроническими заболеваниями или проблемами психического здоровья.

В настоящее время помощь оказывают жителям Никопольского района Днепропетровщины, в частности, в Томаковской территориальной общине и городе Днепр.

Чтобы получить эту помощь, необходимо обратиться в "Каритас Донецк" в городе Днепр и пройти процедуру регистрации. У местных жителей должны быть документы, подтверждающие их статус пострадавших от войны.

После регистрации семьи получают целевую поддержку для подготовки к зимнему периоду:

21 000 гривен на домохозяйство для приобретения горючего;

Ваучеры номиналом 4000 гривен на каждого члена семьи для покупки зимней одежды, одеял и комплектов постельного белья;

Ваучер на средства альтернативного питания и освещения на сумму 2000 гривен на семью.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 095-459-55-20, 098-665-73-88, 073-459-55-20.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине предприниматели со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут получить до 2 600 долларов на развитие или возобновление бизнеса. Такая финансовая помощь оказывается в Днепропетровской, Запорожской или Донецкой областях.

Мы также сообщали, что в Украине лица, эвакуированные с опасных прифронтовых территорий, могут претендовать на специальную материальную помощь. Эта программа поддержки дает возможность получить до 54 тысяч гривен на семью.