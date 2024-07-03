Фінансова допомога у липні — хто з українців може отримати 280 тис. гривень

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про нову можливість для українців отримати гранти. Кошти доступні у трьох областях України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Хто має право на гранти

Як зазначають у Мінреінтеграції, йдеться про грантовий конкурс для місцевих організацій, діяльність яких зосереджена у сфері захисту внутрішньопереміщених осіб (ВПО), підтримки ініціатив, що пов’язані із наданням притулку переселенцям, відновленням житла, задоволенням різноманітних гуманітарних потреб.

Долучитися до конкурсу можуть громадські та благодійні організації, зареєстровані в Україні, які діють в таких областях:

Харківська;

Полтавська;

Дніпропетровська.

Гранові кошти будуть надавати на наступні цілі:

модернізація місць, що призначені для проживання внутрішніх переселенців;

ремонт осель (будинки, квартири із легкими/середніми пошкодженнями);

дрібний ремонт громадської інфраструктури, модернізація/облаштування бомбосховищ.

Розміри гранту та як подати заявку

У відомстві зазначають, що в рамках конкурсу планують надати близько 38 грантів по 280 тис. гривень кожен.

Прийматимуть заявки на гранти до 14 липня поточного року включно.

Проєкт для участі у конкурсі потрібно оформити українською мовою та надати разом з усіма додатками, надіславши на е-адресу:

Необхідно обов’язково вказати, що йдеться про проєктну заявку. Також слід зазначити назву організації на участь у конкурсі у рамках проєкту "Підтримка відновлення громад на сході України".

Проєкт втілюють завдяки Helvetas Swiss Intercooperation за підтримки Швейцарії, фінансування Swiss Solidarity, додали у Мінреінтеграції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві у справах ветеранів України відкрили реєстрацію на допомогу до 700 тисяч гривень. Заявки можуть подавати громадські об'єднання ветеранів війни.

Також ми писали, що деякі українці можуть розраховувати на матеріальну допомогу від благодійної організації "Право на захист". Виплати, які доступні у чотирьох регіонах країни, надають вразливим категоріям громадян.