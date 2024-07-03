Финансовая помощь в июле — кто из украинцев может получить 280 тыс. гривен

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о новой возможности для украинцев получить гранты. Средства доступны в трех областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также:

Кто имеет право на гранты

Как отмечают в Минреинтеграции, речь идет о грантовом конкурсе для местных организаций, деятельность которых сосредоточена в сфере защиты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), поддержки инициатив, связанных с предоставлением убежища переселенцам, восстановлением жилья, удовлетворением различных гуманитарных потребностей.

Присоединиться к конкурсу могут общественные и благотворительные организации, зарегистрированные в Украине, действующие в следующих областях:

Харьковская;

Полтавская;

Днепропетровская.

Грантовые средства будут предоставляться на следующие цели:

модернизация мест, предназначенных для проживания внутренних переселенцев;

ремонт домов (дома, квартиры с легкими/средними повреждениями);

мелкий ремонт общественной инфраструктуры, модернизация/устройство бомбоубежищ.

Размеры гранта и как подать заявку

В ведомстве отмечают, что в рамках конкурса планируется предоставить около 38 грантов по 280 тыс. гривен каждый.

Принимать заявки на гранты будут до 14 июля текущего года включительно.

Проект для участия в конкурсе нужно оформить на украинском языке и предоставить вместе со всеми приложениями, отправив на е-адрес:

Необходимо обязательно указать, что речь идет о проектной заявке. Также следует указать название организации на участие в конкурсе в рамках проекта "Поддержка восстановления громад на востоке Украины".

Проект воплощают благодаря Helvetas Swiss Intercooperation при поддержке Швейцарии, финансировании Swiss Solidarity, добавили в Минреинтеграции.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве по делам ветеранов Украины открыли регистрацию на помощь до 700 тысяч гривен. Заявки могут подавать общественные объединения ветеранов войны.

Также мы писали, что некоторые украинцы могут рассчитывать на материальную помощь благотворительной организации "Право на защиту". Выплаты, доступные в четырех регионах страны, предоставляют уязвимым категориям граждан.