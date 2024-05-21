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Жителям одного з регіонів виплатять до 122 тис. грн винагороди — деталі

21 травня 2024 15:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Виплати до 122 тис. грн — хто з українців отримає винагороду
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні деяким військовослужбовцям не регулярній основі почнуть виплачувати одноразову грошову допомогу. Зокрема, йдеться про відшкодування витрат захисникам Харківської області, які отримали інвалідність та самостійно пройшли санаторно-курортне лікування.

Про таке рішення повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Які обіцяють суми допомоги бійцям

Голова ОВА розповів про ініціювання низки важливих рішень, що стосуються підтримки захисників та захисниць області. Згідно з підтриманими депутатами пропозиціями:

  • будуть відзначати захисників і захисниць Харківської області одноразовою матеріальною допомогою у сумі 20 тис. гривень. Бойові підрозділ  подаватимуть до ОВА списки на узгодження профільними комісіями облради;
  • відшкодовуватимуть витрати бійцям, які отримали інвалідність та самостійно пройшли курс санаторно-курортного лікування в області: 50% витрат — за кошт облбюджету. Громади Харківщини закликали також ухвалити подібні програми для покриття решти 50% витрат.

Винагороди за спортивні змагання бійцям

Також депутати підтримали рішення про виплати захисникам області  грошових винагород за участь у міжнародних спортивних змаганнях. Зокрема, йдеться про "Ігри Нескорених", "Ігри Воїнів", United States Air Force Trials, чемпіонати світу та Європи. Обіцяють такі виплати:

  • за перше місце — 122 тис. грн;
  • за друге місце — 97,6 тис. грн;
  • за третє місце — 73,2 тис. грн.

Для решти міжнародних змагань суми такі:

  • за перше місце — 61 тис. грн;
  • за друге місце — 48,8 тис. грн;
  • за третє місце — 36,6 тис. грн.

Також тренерам, спортсмени чи команди яких зайняли призові місця, виплатять винагороду у розмірі 80% від суми винагороди спортсмена.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд дозволив заповідати одноразову грошову допомогу родичам загиблого військовослужбовця. Зараз її розмір становить 15 млн грн.

Також ми писали, у 2024 році продовжаться ретельні перевірки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на право на соціальну допомогу. Йдеться про моніторинг місць проживання представниками Національної соціальної сервісної служби.

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