Виплати до 122 тис. грн — хто з українців отримає винагороду

Жителям одного з регіонів виплатять до 122 тис. грн винагороди — деталі
В Україні деяким військовослужбовцям не регулярній основі почнуть виплачувати одноразову грошову допомогу. Зокрема, йдеться про відшкодування витрат захисникам Харківської області, які отримали інвалідність та самостійно пройшли санаторно-курортне лікування.
Про таке рішення повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Які обіцяють суми допомоги бійцям
Голова ОВА розповів про ініціювання низки важливих рішень, що стосуються підтримки захисників та захисниць області. Згідно з підтриманими депутатами пропозиціями:
- будуть відзначати захисників і захисниць Харківської області одноразовою матеріальною допомогою у сумі 20 тис. гривень. Бойові підрозділ подаватимуть до ОВА списки на узгодження профільними комісіями облради;
- відшкодовуватимуть витрати бійцям, які отримали інвалідність та самостійно пройшли курс санаторно-курортного лікування в області: 50% витрат — за кошт облбюджету. Громади Харківщини закликали також ухвалити подібні програми для покриття решти 50% витрат.
Винагороди за спортивні змагання бійцям
Також депутати підтримали рішення про виплати захисникам області грошових винагород за участь у міжнародних спортивних змаганнях. Зокрема, йдеться про "Ігри Нескорених", "Ігри Воїнів", United States Air Force Trials, чемпіонати світу та Європи. Обіцяють такі виплати:
- за перше місце — 122 тис. грн;
- за друге місце — 97,6 тис. грн;
- за третє місце — 73,2 тис. грн.
Для решти міжнародних змагань суми такі:
- за перше місце — 61 тис. грн;
- за друге місце — 48,8 тис. грн;
- за третє місце — 36,6 тис. грн.
Також тренерам, спортсмени чи команди яких зайняли призові місця, виплатять винагороду у розмірі 80% від суми винагороди спортсмена.
Що ще варто знати
Нагадаємо, уряд дозволив заповідати одноразову грошову допомогу родичам загиблого військовослужбовця. Зараз її розмір становить 15 млн грн.
Також ми писали, у 2024 році продовжаться ретельні перевірки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на право на соціальну допомогу. Йдеться про моніторинг місць проживання представниками Національної соціальної сервісної служби.
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