Виплати до 122 тис. грн — хто з українців отримає винагороду

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деяким військовослужбовцям не регулярній основі почнуть виплачувати одноразову грошову допомогу. Зокрема, йдеться про відшкодування витрат захисникам Харківської області, які отримали інвалідність та самостійно пройшли санаторно-курортне лікування.

Про таке рішення повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Які обіцяють суми допомоги бійцям

Голова ОВА розповів про ініціювання низки важливих рішень, що стосуються підтримки захисників та захисниць області. Згідно з підтриманими депутатами пропозиціями:

будуть відзначати захисників і захисниць Харківської області одноразовою матеріальною допомогою у сумі 20 тис. гривень. Бойові підрозділ подаватимуть до ОВА списки на узгодження профільними комісіями облради;

відшкодовуватимуть витрати бійцям, які отримали інвалідність та самостійно пройшли курс санаторно-курортного лікування в області: 50% витрат — за кошт облбюджету. Громади Харківщини закликали також ухвалити подібні програми для покриття решти 50% витрат.

Винагороди за спортивні змагання бійцям

Також депутати підтримали рішення про виплати захисникам області грошових винагород за участь у міжнародних спортивних змаганнях. Зокрема, йдеться про "Ігри Нескорених", "Ігри Воїнів", United States Air Force Trials, чемпіонати світу та Європи. Обіцяють такі виплати:

за перше місце — 122 тис. грн;

за друге місце — 97,6 тис. грн;

за третє місце — 73,2 тис. грн.

Для решти міжнародних змагань суми такі:

за перше місце — 61 тис. грн;

за друге місце — 48,8 тис. грн;

за третє місце — 36,6 тис. грн.

Також тренерам, спортсмени чи команди яких зайняли призові місця, виплатять винагороду у розмірі 80% від суми винагороди спортсмена.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд дозволив заповідати одноразову грошову допомогу родичам загиблого військовослужбовця. Зараз її розмір становить 15 млн грн.

Також ми писали, у 2024 році продовжаться ретельні перевірки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на право на соціальну допомогу. Йдеться про моніторинг місць проживання представниками Національної соціальної сервісної служби.