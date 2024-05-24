Украинцы могут получить до 10 тыс. грн на лечение — какие документы нужны и куда обращаться

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут получить единовременную финансовую помощь на лечение и реабилитацию. Оказание такой помощи осуществляется органом местного самоуправления.

Об этом говорится в Законе "О местном самоуправлении в Украине".

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Предоставление таких услуг может быть предусмотрено годовой программой помощи отдельным категориям населения, с указанным перечнем заболеваний и требованиями к материальному обеспечению заявителей.

Подать заявление на получение услуги можно лично или через законного представителя, отправив документы по почте (рекомендованное письмо).

Документы необходимо подать в ближайший орган социальной защиты, ЦНАП или местную администрацию. Размер денежной помощи на лечение или реабилитацию составляет от 450 до 10 000 грн.

Какие документы нужны для оформления помощи

Чтобы получить деньги на лечение или реабилитацию, нужно собрать следующие документы:

заявление;

документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или паспорте);

идентификационный код;

справка из медицинского учреждения о необходимости лечения или реабилитации, или проведенное консервативное или оперативное лечение;

акт обследования материально-бытовых условий;

справка о доходах человека и членах его семьи;

справка о составе семьи;

номер счета в банке.

Эта услуга безвозмездна. Срок предоставления — 30 календарных дней.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторым военнослужащим не на регулярной основе начнут выплачивать единовременную денежную помощь. В частности, речь идет о возмещении расходов защитникам Харьковской области, получивших инвалидность и самостоятельно прошедших санаторно-курортное лечение.

Мы также писали, что в мае 2024 года часть граждан может получить дополнительную денежную помощь. Речь идет об эвакуированных жителях прифронтовых территорий Сумской и Харьковской областей, которые относятся к категории уязвимых.