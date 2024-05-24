Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинцы могут получить финпомощь на лечение — как это сделать и кто имеет право arrow

Украинцы могут получить финпомощь на лечение — как это сделать и кто имеет право

24 мая 2024 11:27
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Украинцы могут получить до 10 тыс. грн на лечение — какие документы нужны и куда обращаться
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинцы могут получить единовременную финансовую помощь на лечение и реабилитацию. Оказание такой помощи осуществляется органом местного самоуправления.

Об этом говорится в Законе "О местном самоуправлении в Украине".

Читайте также:

Где можно оформить помощь на лечение

Предоставление таких услуг может быть предусмотрено годовой программой помощи отдельным категориям населения, с указанным перечнем заболеваний и требованиями к материальному обеспечению заявителей.

Подать заявление на получение услуги можно лично или через законного представителя, отправив документы по почте (рекомендованное письмо).

Документы необходимо подать в ближайший орган социальной защиты, ЦНАП или местную администрацию. Размер денежной помощи на лечение или реабилитацию составляет от 450 до 10 000 грн.

Какие документы нужны для оформления помощи

Чтобы получить деньги на лечение или реабилитацию, нужно собрать следующие документы:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или паспорте);
  • идентификационный код;
  • справка из медицинского учреждения о необходимости лечения или реабилитации, или проведенное консервативное или оперативное лечение;
  • акт обследования материально-бытовых условий;
  • справка о доходах человека и членах его семьи;
  • справка о составе семьи;
  • номер счета в банке.

Эта услуга безвозмездна. Срок предоставления — 30 календарных дней.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторым военнослужащим не на регулярной основе начнут выплачивать единовременную денежную помощь. В частности, речь идет о возмещении расходов защитникам Харьковской области, получивших инвалидность и самостоятельно прошедших санаторно-курортное лечение.

Мы также писали, что в мае 2024 года часть граждан может получить дополнительную денежную помощь. Речь идет об эвакуированных жителях прифронтовых территорий Сумской и Харьковской областей, которые относятся к категории уязвимых.

выплаты
финансовая помощь
деньги
лечение
реабилитация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

19 мая 2024

17:07 Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца