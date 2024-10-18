Грошова допомога на утримання худоби — хто може отримати виплати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Фермери в Україні можуть отримати фінансову підтримку на утримання великої рогатої худоби, овець та кіз. Ці виплати доступні для власників від 3 до 100 корів, а також для тих, хто доглядає за 5 до 500 овець чи кіз.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Детальніше про виплати на худобу

Зазначено, що аграрії, які утримують від 3 до 100 корів, можуть отримати по 7 тисяч гривень за кожну тварину з державного бюджету. Окрім того, фермери, що доглядають від 5 до 500 овець або кіз, можуть розраховувати на виплату у розмірі 2 тисячі гривень за кожну голову.

"Спеціальна бюджетна субсидія надаватиметься відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2022 № 918", — йдеться в повідомленні.

У Мінагро повідомили, що фермери з усіх областей України, за винятком регіонів, які перебувають під окупацією або в зоні бойових дій, можуть подавати заявки на отримання бюджетної допомоги. Прийом заявок розпочався 17 жовтня. Заявку можна подати через Державний аграрний реєстр за посиланням.

"У разі надходження до Державного аграрного реєстру заявок на суму, що відповідає обсягу бюджетних коштів за окремим напрямом, подання заявок припиняється. Про що оприлюднюється відповідне оголошення в Державному аграрному реєстрі", — додали в міністерстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, вартість сільськогосподарських земель в Україні продовжує зростати. У вересні 2024 року середня ціна за гектар досягла 49 045 грн, що на 1 300 грн більше, ніж у серпні, коли цей показник становив 47 739 грн.

Ми також писали, що фермери продовжують виплачувати українцям кошти за земельні паї, здані в оренду. Відомо, які суми отримують пайовики у різних регіонах у 2024 році.