Денежная помощь на содержание скота — кто может получить выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Фермеры в Украине могут получить финансовую поддержку на содержание крупного рогатого скота, овец и коз. Эти выплаты доступны для владельцев от 3 до 100 коров, а также для тех, кто ухаживает за 5 до 500 овец или коз.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Отмечено, что аграрии, содержащие от 3 до 100 коров, могут получить по 7 тысяч гривен за каждое животное из государственного бюджета. Кроме того, фермеры, ухаживающие от 5 до 500 овец или коз, могут рассчитывать на выплату в размере 2 тысяч гривен за каждую голову.

"Специальная бюджетная субсидия будет предоставляться в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки фермерских хозяйств и других производителей сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16.08.2022 № 918", — говорится в сообщении.

В Минагро сообщили, что фермеры из всех областей Украины, за исключением регионов, находящихся под оккупацией или в зоне боевых действий, могут подавать заявки на получение бюджетной помощи. Прием заявок начался 17 октября. Заявку можно подать через Государственный аграрный реестр по ссылке.

"В случае поступления в Государственный аграрный реестр заявок на сумму, соответствующую объему бюджетных средств по отдельному направлению, подача заявок прекращается. О чем обнародуется соответствующее объявление в Государственном аграрном реестре", — добавили в министерстве.

Что еще стоит знать

Напомним, стоимость сельскохозяйственных земель в Украине продолжает расти. В сентябре 2024 года средняя цена за гектар достигла 49 045 грн, что на 1 300 грн больше, чем в августе, когда этот показатель составлял 47 739 грн.

Мы также писали, что фермеры продолжают выплачивать украинцам деньги за земельные паи, сданные в аренду. Известно, какие суммы получают пайщики в разных регионах в 2024 году.