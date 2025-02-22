Виплати українцям у 2025 році — де видають до 30 тис. гривень

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деяким українцям у 2025 році надаватимуть одноразову грошову допомогу на лікування. На виплати зможуть претендувати громадяни, які постраждали під час війни з росіянами.

Про це йдеться на сайті Херсонської міської військової адміністрації.

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Одноразові виплати на лікування надаватимуть мешканцям Херсона, який постійно обстрілюють росіяни. Фінансова допомога надається в межах міської програми "Соціальний захист".

Отримати одноразову матеріальну допомогу від Херсонської міської військової адміністрації можуть:

усі жителі, які отримали поранення через збройну агресію РФ;

родичі загиблих від російських атак.

Повідомляється, що українцям виплачуватимуть різні суми, оскільки вона залежить від віку громадян. Є два види виплат за наявності травм:

20 тис. грн — для лікування тілесних ушкоджень (виплачується дорослим людям);

— для лікування тілесних ушкоджень (виплачується дорослим людям); 30 тис. грн — для лікування тілесних ушкоджень у дітей.

Громадяни, які хочуть отримати гроші на лікування, мають звернутися до районних рад.

До того ж у Херсонській територіальній громаді виплачують кошти на поховання рідним загиблих через російські обстріли Вони отримують по 50 тис. грн.

Усю додаткову інформацію херсонцям надають за номерами телефонів:

Дніпровський район — (099) 25 35 491;

Корабельний район — (050) 87 51 141;

Центральний район — (066) 44 79 236.

Раніше повідомлялося, що українцям з Дніпропетровської області надаватиме фінансову допомогу БФ "Карітас", який підтримує населення від початку повномасштабної війни. Громадяни, які зареєструються на виплати, зможуть отримати понад 40 тис. грн.

Також ми розповідали, що громадяни можуть отримати кошти від БФ "Право на захист". Допомогу у розмірі 10,8 тис. грн надають в одній з громад Сумської області.