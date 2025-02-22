Выплаты украинцам в 2025 году — где выдают до 30 тыс. гривен

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторым украинцам в 2025 году будут предоставлять единовременную денежную помощь на лечение. На выплаты смогут претендовать граждане, пострадавшие во время войны с россиянами.

Об этом говорится на сайте Херсонской городской военной администрации.

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Единовременные выплаты на лечение будут предоставлять жителям Херсона, который постоянно обстреливают россияне. Финансовая помощь предоставляется в рамках городской программы "Социальная защита".

Получить единовременную материальную помощь от Херсонской городской военной администрации могут:

все жители, которые получили ранения из-за вооруженной агрессии РФ;

родственники погибших от российских атак.

Сообщается, что украинцам будут выплачивать разные суммы, поскольку она зависит от возраста граждан. Есть два вида выплат при наличии травм:

20 тыс. грн — для лечения телесных повреждений (выплачивается взрослым людям);

— для лечения телесных повреждений (выплачивается взрослым людям); 30 тыс. грн — для лечения телесных повреждений у детей.

Граждане, которые хотят получить деньги на лечение, должны обратиться в районные рады.

К тому же в Херсонской территориальной громаде выплачивают средства на погребение родным погибших из-за российских обстрелов Они получают по 50 тыс. грн.

Всю дополнительную информацию херсонцам предоставляют по номерам телефонов:

Днепровский район — (099) 25 35 491;

Корабельный район — (050) 87 51 141;

Центральный район — (066) 44 79 236.

Ранее сообщалось, что украинцам из Днепропетровской области будет оказывать финансовую помощь БФ "Каритас", который поддерживает население от начала полномасштабной войны. Граждане, которые зарегистрируются на выплаты, смогут получить более 40 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что граждане могут получить средства от БФ "Право на защиту". Помощь в размере 10,8 тыс. грн предоставляют в одной из общин Сумской области.