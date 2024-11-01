Субсидії на комуналку — хто отримає державну допомогу у листопаді

Люди роблять підрахунки. Фото: Freepik

Багато українських родин у листопаді 2024 року отримають субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому заявки можуть подавати всі охочі, державну допомогу призначать у разі відповідності критеріям.

Про це розповіли фахівці Пенсійного фонду.

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Хто має право на субсидії у листопаді

Державна допомога у вигляді субсидії особливо актуальна з настанням опалювального сезону. У зимовий період часу виплати будуть суттєво більші, адже почнуть компенсувати витрати на опалення.

Серед основних категорій отримувачів:

власники осель;

орендарі, які мають офіційний договір;

члени житлового кооперативу;

внутрішні переселенці;

громадяни, які проживають у житлі за довіреністю.

На субсидію мають право:

пенсіонери;

малозабезпечені сім'ї;

особи з інвалідністю;

безробітні;

зареєстровані в центрі зайнятості;

сім'ї з дітьми.

З-поміж критеріїв права на допомогу з оплати житлово-комунальних послуг — неможливість самому оплачувати рахунки.

Які умови надання субсидії

Ключові умови у призначенні субсидії:

відсутність транспорту віком до п'яти років;

площа житла не більша за встановлені норми (130 кв.м — квартири, 230 кв.м — будинки);

відсутність депозитів на понад 100 тис. гривень;

відсутність дорогих покупок більш ніж 50 тис. гривень;

загальний дохід відповідає встановленим нормативам;

відсутність боргу за комунальні послуги.

У субсидії можуть відмовити власникам, які мають два і більше об'єктів нерухомості, авто преміум-класу, великі заощадження на банківських рахунках. А також громадянам, які здійснили велику покупку упродовж року, мають борг за комунальні послуги понад три місяці, не працюють, здають в оренду житло.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в уряді розповіли про чинні програми підтримки українців у рамках підготовки до зими. Громадянам доступні житлові субсидії та пільги, а також допомога на купівлю палива до 21 тис. гривень.

Раніше ми писали, що громадяни України, які не здатні самостійно покривати витрати на комунальні послуги, мають право на отримання державної субсидії. Відомо, чи можуть отримати таку допомогу особи, що не працюють.