Переплата за коммуналку — как украинцам избежать чужих долгов

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине при переходе права собственности на недвижимость важно обязательно обновить лицевой счет у поставщика коммунальных услуг. Иначе существует риск, что вы будете вынуждены покрывать оставшиеся за предыдущим владельцем долги.

О том, как избежать чужих долгов за коммуналку, рассказывает "ГазПравда".

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Отмечено, что украинцы часто жалуются на случаи, когда им приходится решать вопросы, связанные с оставшимися долгами за предыдущими владельцами недвижимости.

"А все потому, что они вовремя не переоформили на себя комуслуги. Мол, ну и что, что платежка на чужое имя. На самом же деле переоформлять лицевой счет надо обязательно. Это правильно не только с юридической точки зрения, но и с финансовой. Иначе вы рискуете уплатить чужие долги", — говорится в сообщении.

При покупке недвижимости обязательно следует проверить наличие долгов за коммунальные услуги. Иначе вы рискуете вместе с квартирой или домом "получить" обязательство по уплате этих долгов. Важно, чтобы в договоре купли-продажи было четко отмечено, что вы не берете на себя ответственность за эти долги.

"Новый собственник не обязан возвращать долги в случае, если он не брал такую обязанность в догоиор. Если нет долгов — нужно обновить данные о владельце лицевого счета", — отмечается в публикации.

Как переоформить лицевой счет

Для переоформления лицевого счета на поставку газа вам следует посетить ближайший центр поставщика услуг и представить следующие документы: копии паспорта, идентификационного кода, документ, подтверждающий право собственности на недвижимость, технический паспорт на имущество, а также выписку из реестра прав на недвижимое имущество.

Если у вас нет счетчика, также понадобится справка из ЦНАПа, содержащая список членов семьи, и распечатанное фото счетчика. Если все документы в порядке, вам необходимо будет подписать заявление о присоединении к договору.

Для переоформления договора на поставку газа можно подать отсканированные или сфотографированные документы, в частности: заявление, паспорт, идентификационный код, документ, подтверждающий право собственности, и последний счет от оператора газораспределительной сети (ГРМ).

На сайте поставщика газа вы можете найти информацию о том, куда следует подавать эти документы, а также узнать, есть ли возможность отправки документов на электронную почту.

Что еще нужно знать

Напомним, с 1 ноября 2024 года тарифы на электричество, воду и газ для бытовых пользователей в Украине останутся почти на прежнем уровне. Однако некоторые изменения все же коснутся отдельных категорий потребителей.

Еще мы писали, что многие украинские семьи в ноябре 2024 года получат субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом заявки могут подавать все желающие, государственную помощь назначат при соответствии критериям.