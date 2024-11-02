Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинцы могут получить чужие долги за коммуналку — как избежать arrow

Украинцы могут получить чужие долги за коммуналку — как избежать

2 ноября 2024 14:41
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Переплата за коммуналку — как украинцам избежать чужих долгов
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине при переходе права собственности на недвижимость важно обязательно обновить лицевой счет у поставщика коммунальных услуг. Иначе существует риск, что вы будете вынуждены покрывать оставшиеся за предыдущим владельцем долги.

О том, как избежать чужих долгов за коммуналку, рассказывает "ГазПравда".

Читайте также:

Как не переплачивать за комуналку

Отмечено, что украинцы часто жалуются на случаи, когда им приходится решать вопросы, связанные с оставшимися долгами за предыдущими владельцами недвижимости.

"А все потому, что они вовремя не переоформили на себя комуслуги. Мол, ну и что, что платежка на чужое имя. На самом же деле переоформлять лицевой счет надо обязательно. Это правильно не только с юридической точки зрения, но и с финансовой. Иначе вы рискуете уплатить чужие долги", — говорится в сообщении.

При покупке недвижимости обязательно следует проверить наличие долгов за коммунальные услуги. Иначе вы рискуете вместе с квартирой или домом "получить" обязательство по уплате этих долгов. Важно, чтобы в договоре купли-продажи было четко отмечено, что вы не берете на себя ответственность за эти долги.

"Новый собственник не обязан возвращать долги в случае, если он не брал такую обязанность в догоиор. Если нет долгов — нужно обновить данные о владельце лицевого счета", — отмечается в публикации.

Как переоформить лицевой счет

Для переоформления лицевого счета на поставку газа вам следует посетить ближайший центр поставщика услуг и представить следующие документы: копии паспорта, идентификационного кода, документ, подтверждающий право собственности на недвижимость, технический паспорт на имущество, а также выписку из реестра прав на недвижимое имущество.

Если у вас нет счетчика, также понадобится справка из ЦНАПа, содержащая список членов семьи, и распечатанное фото счетчика. Если все документы в порядке, вам необходимо будет подписать заявление о присоединении к договору.

Для переоформления договора на поставку газа можно подать отсканированные или сфотографированные документы, в частности: заявление, паспорт, идентификационный код, документ, подтверждающий право собственности, и последний счет от оператора газораспределительной сети (ГРМ).

На сайте поставщика газа вы можете найти информацию о том, куда следует подавать эти документы, а также узнать, есть ли возможность отправки документов на электронную почту.

Что еще нужно знать

Напомним, с 1 ноября 2024 года тарифы на электричество, воду и газ для бытовых пользователей в Украине останутся почти на прежнем уровне. Однако некоторые изменения все же коснутся отдельных категорий потребителей.

Еще мы писали, что многие украинские семьи в ноябре 2024 года получат субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом заявки могут подавать все желающие, государственную помощь назначат при соответствии критериям.

коммунальные услуги газ ЖКХ деньги долги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:39 Украина может остаться без поддержки — экономист о бюджете-2025

18:29 РФ начала запускать шахеды с термобарическими боеприпасами

18:13 Россияне поднимают со дна потопленный ВСУ "Новочеркасск" — фото

18:05 Черное море на грани экологической катастрофы — эксперты

18:04 Азовцы уничтожили захватчиков под Нью-Йорком — эффектное видео

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

17:39 К Земле приближается опасный астероид — известная дата

17:36 Зима близится — синоптики дали жесткий прогноз на завтра

17:33 Осень отступает — синоптики предупреждают о похолодании в Одессе

17:12 В Украине поднимут тарифы на коммуналку — когда и на сколько

17:11 Лубинец показал, в каких условиях находятся экстрадированные лица

18:39 Украина может остаться без поддержки — экономист о бюджете-2025

18:29 РФ начала запускать шахеды с термобарическими боеприпасами

18:13 Россияне поднимают со дна потопленный ВСУ "Новочеркасск" — фото

18:05 Черное море на грани экологической катастрофы — эксперты

18:04 Азовцы уничтожили захватчиков под Нью-Йорком — эффектное видео

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

17:39 К Земле приближается опасный астероид — известная дата

17:36 Зима близится — синоптики дали жесткий прогноз на завтра

17:33 Осень отступает — синоптики предупреждают о похолодании в Одессе

17:12 В Украине поднимут тарифы на коммуналку — когда и на сколько

17:11 Лубинец показал, в каких условиях находятся экстрадированные лица

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

Text

14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

24 октября 2024

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине