Фінансова допомога українцям в листопаді — як отримати 10,8 тис. грн від ООН

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть отримати фінансову допомогу від УВКБ ООН у листопаді. Реєстрація для отримання виплати доступна в Рівненській та Черкаській областях. Загальний розмір допомоги для одного члена родини становить 10 800 грн, що еквівалентно 3600 грн на особу протягом 3 місяців.

Про це йдеться на порталі УВКБ ООН.

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Хто має право на допомогу

Фінансову допомогу у Рівненській та Черкаській областях можуть отримати такі категорії осіб:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які переїхали протягом останніх 6 місяців;

українці, що повернулися до країни після вимушеного виїзду за кордон;

громадяни України, які повернулися до свого постійного місця проживання після тимчасового переміщення в інші регіони країни після 24 лютого 2022 року.

Крім того, для отримання фінансової підтримки особи повинні відповідати наступним критеріям вразливості:

сімʼя з одним із батьків, які мають одну або більше дітей віком до 18 років, або проживають разом з особами віком від 55 років;

сімʼя, очолювана самотньою особою похилого віку від 55 років або літньою особою з однією чи кількома дітьми до 18 років;

сімʼя, у складі якої є члени з особливими потребами, зокрема з важкими захворюваннями чи інвалідністю.

Особи, що відповідають критеріям вразливості, також повинні відповідати соціально-економічним вимогам та мати місячний дохід менш як 5400 грн на одну особу в родині.

Фінансова допомога розрахована для тих, хто не отримував підтримки від УВКБ ООН або інших благодійних організацій з урахуванням критеріїв вразливості.

Як отримати виплати

Для подання заявки на отримання допомоги потрібно мати оригінали документів кожного члена домогосподарства:

паспорт, ID-картка або інший документ, що посвідчує особу;

РНОКПП;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка заявника (представника сімʼї);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за наявності);

посвідчення або медична довідка в разі інвалідності чи хронічного захворювання (за наявності).

Під час подачі заявки обов'язково повинні бути присутні всі члени домогосподарства. Якщо в домогосподарстві є маленькі діти віком до 2 років або маломобільні особи, реєстрація може бути проведена за умови наявності оригіналів документів та підтверджуючих документів про стан здоров'я або свідоцтва про народження.

Де подати заявку в листопаді

Мобільні бригади БФ "Право на захист" проводитимуть збір даних для надання грошової допомоги від УВКБ ООН у Рівненській та Черкаській областях за наступним графіком:

21 листопада, місто Костопіль (Рівненська область), вул. Сарненська, 15, з 11:00 до 16:00;

21 листопада, місто Канів (Черкаська область), вул. Захисників України, 3 (приміщення міської ради), з 10:00 до 14:00;

22 листопада, місто Звенигородка (Черкаська область), вул. Івана Сошенка, 47, з 10:00 до 14:00;

22 листопада, село Матусів (Черкаська область), вул. Кравченка, 7, з 10:00 до 14:00.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з початком опалювального сезону та настанням холодів питання обігріву житла стало ще актуальнішим для багатьох українців. Частина мешканців змушена шукати додаткові джерела утеплення, зокрема, придбати електроприлади. Однак для жителів Бахмутської міської територіальної громади є можливість отримати фінансову компенсацію за купівлю техніки, що допоможе знизити витрати на обігрів у зимовий період.

Також ми писали, що 15 листопада на засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалено важливе рішення на підтримку українських родин у зимовий період. Згідно з новою програмою, з 1 грудня кожен громадянин України зможе отримати 1000 грн від держави.