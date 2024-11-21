Финансовая помощь украинцам в ноябре — как получить 10,8 тыс. грн от ООН

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут получить финансовую помощь УВКБ ООН в ноябре. Регистрация для получения выплаты доступна в Ровенской и Черкасской областях. Общий размер пособия для одного члена семьи составляет 10 800 грн, что эквивалентно 3600 грн на человека в течение 3 месяцев.

Об этом говорится на портале УВКБ ООН.

Читайте также:

Кто имеет право на помощь

Финансовую помощь в Ровенской и Черкасской областях могут получить следующие категории:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), переехавшие в течение последних 6 месяцев;

украинцы, вернувшиеся в страну после вынужденного выезда за границу;

граждане Украины, которые вернулись в свое постоянное местожительство после временного перемещения в другие регионы страны после 24 февраля 2022 года.

Кроме того, для получения финансовой поддержки лица должны отвечать следующим критериям уязвимости:

семья с одним из родителей, имеющих одного или более детей в возрасте до 18 лет, или проживающих вместе с лицами в возрасте от 55 лет;

семья, возглавляемая одиноким пожилым лицом от 55 лет или пожилым лицом с одним или несколькими детьми до 18 лет;

семья, в составе которой есть члены с особыми потребностями, в том числе с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью.

Лица, отвечающие критериям уязвимости, также должны отвечать социально-экономическим требованиям и иметь месячный доход менее 5400 грн на одного человека в семье.

Финансовая помощь рассчитана для тех, кто не получал поддержки от УВКБ ООН или других благотворительных организаций с учетом критериев уязвимости.

Как получить выплаты

Для подачи заявки на получение помощи необходимо иметь оригиналы документов каждого члена домохозяйства:

паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта заявителя (представителя семьи);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);

удостоверение или медицинская справка при инвалидности или хронического заболевания (при наличии).

При подаче заявки обязательно должны присутствовать все члены домохозяйства. Если в домохозяйстве есть маленькие дети до 2 лет или маломобильные лица, регистрация может быть проведена при наличии оригиналов документов и подтверждающих документов о состоянии здоровья или свидетельства о рождении.

Где подать заявку в ноябре

Мобильные бригады БФ "Право на защиту" будут проводить сбор данных для предоставления денежной помощи от УВКБ ООН в Ровенской и Черкасской областях по следующему графику:

21 ноября, город Костополь (Ровенская область), ул. Сарненская, 15, с 11:00 до 16:00;

21 ноября, город Канев (Черкасская область), ул. Защитников Украины, 3 (помещение городского совета), с 10:00 до 14:00;

22 ноября город Звенигородка (Черкасская область), ул. Ивана Сошенко, 47, с 10:00 до 14:00;

22 ноября, село Матусов (Черкасская область), ул. Кравченко, 7, с 10:00 до 14:00.

Что еще стоит знать

Напомним, с началом отопительного сезона и наступлением холодов вопрос обогрева жилья стал еще более актуальным для многих украинцев. Часть жителей вынуждена искать дополнительные источники утепления, в частности купить электроприборы. Однако для жителей Бахмутского городского территориального общества есть возможность получить финансовую компенсацию за покупку техники, что поможет снизить расходы на обогрев в зимний период.

Также мы писали, что 15 ноября на заседании Кабинета Министров Украины было принято важное решение в поддержку украинских семей в зимний период. Согласно новой программе, с 1 декабря каждый гражданин Украины сможет получить 1000 грн от государства.