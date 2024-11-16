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Деяким українцям виплатять допомогу на обігрів житла – деталі

16 листопада 2024 08:00
Єлизавета Супівська - редактор
Компенсація для українців взимку – кому виплатять гроші та скільки
Пачка українських гривень. Фото: НБУ/Flickr
Єлизавета Супівська - редактор

Початок опалювального сезону та настання холодів актуалізували проблему обігріву житла. Деякі українці потребують додаткових джерел утеплення будинку, тому змушені купувати електроприлади. Проте мешканцям Бахмутської міської територіальної громади компенсують фінансові витрати на техніку.

Про це розповіла пресслужба Бахмутської міської ради на офіційному сайті.

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Компенсація вартості самостійно придбаних електроприладів для обігріву житла відбуватиметься за рахунок місцевого бюджету. Програма підтримки розрахована на осінньо-зимовий період 2024-2025 років. Гроші повертатимуть не всім, а лише представникам вразливих категорій:

  • особам похилого віку;
  • особам з інвалідністю;
  • сім’ям з дітьми;
  • родинам Захисників і Захисниць України;
  • членам сімей загиблих ветеранів війни тощо.

Фінансова допомога покриватиме вартість придбаних електроприладів, але максимальний розмір компенсації становить 2 000 грн на людину. Щоб заявку затвердили, необхідно підтвердити факт купівлі техніки. Наприклад, надати фіскальний чек, видаткову накладну, товарний чек тощо.

Прийом документів розпочався 15 листопада 2024 року. Детальна інформація доступна за телефоном +38 (095) 49 87 615. Плюс на офіційних інтернет-ресурсах Бахмутської міської ради з’являться додаткові відомості про участь у програмі підтримки після затвердження порядку використання коштів на виплату компенсації.

Як отримати субсидію на дрова

Раніше ми розповідали, що українці можуть отримати фінансову допомогу на купівлю дров, аби в теплі провести поточний опалювальний сезон. Кошти розраховані на домогосподарства, які використовують для обігріву осель виключно тверде паливо.

Виплати нараховують раз на 12 місяців у розмірі максимум 16 234 грн (сума залежить від доходів членів домогосподарства за минулий рік). Пріоритет надають вразливим категоріям громадян, які мешкають в 10-кілометровій зоні від кордону з Росією або лінії бойового зіткнення.

Для отримання субсидії необхідно звернутися в місцевий орган соціального захисту з декларацією про доходи за 2023 рік і заявою про оформлення допомоги на дрова. Трапляється, що в заявника можуть попросити довідку про використання пічного опалення.

Нагадаємо, ЮНІСЕФ надає українцям два види фінансової підтримки у 2024 році. Зокрема багатоцільову допомогу на покриття базових потреб вразливих сімей з дітьми та зимові виплати родинам.

Також ми писали, що інколи виплати внутрішньо переміщеним особам можуть затримувати. Кошти нараховують двічі на місяць у конкретні дати, але трапляються збої. Найчастіше — з технічних причин.

опалювальний сезон виплати фінансова допомога гроші опалення

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