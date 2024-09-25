Бізнес в Україні — деякі підприємці отримають ваучери

Працівник на будівництві. Фото: km service

У вересні 2024 року українським підприємцям у Харкові нададуть ваучери на відновлення бізнесу. Така можливість стала доступна в рамках діяльності Kharkiv Business Hub.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Ваучери на бізнес від Kharkiv Business Hub

Як зазначається, Kharkiv Business Hub забезпечить відновлення приміщень бізнесу, які постраждали через військову агресію РФ. Проєкт допоможе бізнесу із заміною вікон, косметичним ремонтом та відновленням дахів для повноцінного функціонування.

"В рамках проєкту, представники Kharkiv Business Hub сумісно з представниками ГО "Я Врятований", отримують заявки на відновлення від представників бізнесу, оцінюють відповідність критеріям відбору, готують кошторис на відновлення постраждалого бізнесу, складають план робіт та виконують усі будівельні роботи, спрямовані на відновлення бізнесу", — зазначають організатори.

Ваучери можна використати для косметичного ремонту приміщень, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Зокрема, покриють вартість:

відновлення вікон площею до 20 кв. м;

ремонту фасаду площею до 50 кв. м;

косметичного ремонту приміщення площею до 50 кв. м;

відбудову даху площею до 80 кв. м.

Як долучитися до програми

Подавати заявки на участь у програмі можуть підприємці за умови:

реєстрації бізнесу у Харкові та діяльності понад рік;

бізнес не перебуває у стані ліквідації та не входить до санкційного списку;

можливості працевлаштування одного нового співробітника після ремонту та відновлення діяльності чи трьох співробітників упродовж трьох місяців.

Для того, щоб взяти участь у програмі, потрібно заповнити гугл-форму. Заявки прийматимуть тільки до 30 вересня 2024 року.

"Видача ваучерів стала можливою за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Зміцнення громадської довіри в Україні" (UCBI)", — додали у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що нова кількість ветеранів стала переможцями сімнадцятої хвилі подачі заяв у 2024 році на гранти для ветеранів. Загалом, з початку дії ветеранського компоненту грантової програми "Власна справа", ветерани та члени сімей учасників бойових дій отримали гранти на загальну суму 500 млн грн.

Також ми писали, що українські підприємці можуть отримати від держави до 15 тис. доларів на розвиток власної справи. Запуск грантової програми "Створюй" анонсували у Кабміні.