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Украинцы могут получить 10 тыс. евро — детали программы

3 октября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь для бизнеса — где можно получить 10 тыс. евро гранта
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Ксения Симонова - Редактор

Государственный "Ощадбанк" предлагает новую грантовую программу для украинцев. Она доступна для предпринимателей одного из регионов.

Об этом сообщил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Руководитель банка отметил, что Ощадбанк принимает участие в максимальном количестве грантовых проектов. По одному из них предлагает новую грантовую программу для предпринимателей Криворожского района Днепропетровской области.

По словам Наумова, в целом Ощад является банковским партнером государственной "еРабота", сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), что помогает уменьшать требования к залогу, а также предоставляет кредитный кэшбек для ряда категорий заемщиков.

Также банк вовлечен в реализацию программы микрогрантов EU4Business. Ощад помог реализовать проект грантовой помощи для женщин-предпринимателей WNISEF, программу грантов от немецкого правительства с участием GIZ и Шпаркас. Теперь речь идет о новой программе, реализуемой Фондом развития предпринимательства (ФРП) при финансировании правительства Люксембурга через Люксембургское агентство развития (LuxDev).

"Ощад предлагает новую грантовую программу для предпринимателей Криворожского района! Сегодня было объявлено об очередном грантовом проекте для предпринимателей при нашем участии", — говорится в сообщении.

 

гранты
Источник: grants4kr

Как предпринимателям присоединиться к программе

Бизнес из Криворожского района может подавать заявки на кредитную поддержку с грантовым компонентом до конца октября 2024 года.

Программа имеет два компонента:

  • первый — инвестиционные гранты и гранты на пополнение оборотного капитала микропредприятий (до 10 тыс. евро без сочетания с банковскими кредитами);
  • второй — гранты, соединенные с банковскими кредитами для малых и средних предприятий, с возмещением до 50% суммы инвестиций в основные средства. Максимальный размер возмещения на одну инвестицию — 100 тыс. евро для средних предприятий.

Подать заявки и получить больше информации можно по следующей ссылке.

Также в контакт-центре Ощадбанка можно получить консультацию по грантовой поддержке по тел.: 0800219800.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским предпринимателям в Харькове предоставят ваучеры на возобновление бизнеса. Такая возможность стала доступна в рамках деятельности Kharkiv Business Hub.

Также мы писали, что украинские предприниматели могут получить от государства до 15 тысяч долларов на развитие собственного дела. Запуск грантовой программы "Создай" анонсировали в Кабмине.

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