Пенсії в Україні — відомо, кому не виплатять гроші у липні

Чоловік похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З липня 2024 року деякі громадяни можуть втратити право на нарахування пенсії. Кошти не надійдуть на пенсійну картку Ощадбанку, якщо не пройдуть ідентифікацію.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію уряду.

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Відповідна вимога стосується виключно внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримали такий статус до повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року.

У разі ігнорування вимоги з проходження ідентифікації — з наступного місяця коштів не отримають.

Водночас, гроші нікуди не подінуться, виплати будуть просто заморожені. Відновити їх можна буде саме після проходження процедури підтвердження своєї особи у фінустанові Ощадбанк.

Зробити це можна у різний спосіб. Зокрема, доступні такі:

звернувшись особисто у відділення Пенсійного фонду;

завітавши у відділення Ощадбанку;

замовивши відеоконференцію;

на порталі е-послуг ПФУ;

в дипломатичних установах за кордоном;

через відеодзвінок в Ощадбанку.

"Ця норма є загальноприйнятою міжнародною практикою. В Україні вона діє на постійній основі та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат. Мета ідентифікації — перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони були призначені", — пояснили в уряді.

Там зазначили, що проходити ідентифікацію потрібно кожні шість місяців.

Як пройти ідентифікацію через відеодзвінок Ощадбанку

Найлегший спосіб пройти перевірку — зробити відеодзвінок в Ощадбанк. Пенсіонери для здійснення відеодзвінка мають перейти за посиланням та встановити зручний час.

При цьому для відеодзвінка немає необхідності вводити персональні дані чи реквізити власної платіжної картки (номер картки, термін дії, ПІН-код, короткі ОТР-паролі для підтвердження фінансових операцій).

"Введіть ваші контактні дані для призначення часу відеодзвінка. У разі зазначення email — посилання на приєднання до відеодзвінка буде додатково направлено вам на вказану електронну скриньку (за виключенням доменів країни агресора)", — повідомили у банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році деякі категорії громадян похилого віку не матимуть підвищення пенсійних виплат. Це, зокрема, передбачено змінами у законодавстві під час воєнного стану.

Також ми писали, що в Україні темпи збільшення кількості громадян, які виходять на пенсію, скорочуються. Причиною цього, зокрема, є посилення умов, яким треба відповідати, щоб мати право на пенсію.