Пенсии в Украине — известно, кому не выплатят деньги в июле

Пожилой мужчина. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С июля 2024 года некоторые граждане могут потерять право на начисление пенсии. Средства не поступят на пенсионную карту Ощадбанка, если не пройдут идентификацию.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию правительства.

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Соответствующее требование касается исключительно внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), получивших такой статус до полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года.

В случае игнорирования требования по прохождению идентификации — со следующего месяца средств не получат.

В то же время деньги никуда не денутся, выплаты будут просто заморожены. Восстановить их можно будет после прохождения процедуры подтверждения своего лица в финучреждении Ощадбанк.

Сделать это можно разными способами. В частности, доступны следующие:

обратившись лично в отделение Пенсионного фонда;

посетив отделение Ощадбанка;

заказав видеоконференцию;

на портале е-услуг ПФУ;

в дипломатических учреждениях за границей;

через видеозвонок в Ощадбанке.

"Эта норма является общепринятой международной практикой. В Украине она действует на постоянной основе и касается всех получателей пенсий и социальных выплат. Цель идентификации — проверить, действительно ли средства от государства получает именно то лицо, которому они были назначены", — пояснили в правительстве.

Там отметили, что проходить идентификацию нужно каждые шесть месяцев.

Как пройти идентификацию через видеозвонок Ощадбанка

Самый легкий способ пройти проверку — сделать видеозвонок в Ощадбанк. Пенсионеры для видеовызова должны перейти по ссылке и установить удобное время.

При этом для видеозвонка нет необходимости вводить персональные данные или реквизиты собственной платежной карты (номер карты, срок действия, ПИН-код, короткие ОТР-пароли для подтверждения финансовых операций).

"Введите ваши контактные данные для назначения времени видеозвонка. В случае указания email — ссылка на присоединение к видеозвонку будет дополнительно направлена вам на указанный электронный ящик (за исключением доменов страны агрессора)", — сообщили в банке.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году некоторые категории пожилых людей не будут иметь повышения пенсионных выплат. Это, в частности, предусмотрено изменениями в законодательстве во время военного положения.

Также мы писали, что в Украине темпы увеличения количества граждан, выходящих на пенсию, сокращаются. Причиной этого, в частности, является ужесточение условий, которым нужно соответствовать, чтобы иметь право на пенсию.