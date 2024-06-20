Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинцы могут не получить пенсию в июле — кому грозит arrow

Украинцы могут не получить пенсию в июле — кому грозит

20 июня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в Украине — известно, кому не выплатят деньги в июле
Пожилой мужчина. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

С июля 2024 года некоторые граждане могут потерять право на начисление пенсии. Средства не поступят на пенсионную карту Ощадбанка, если не пройдут идентификацию.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию правительства.

Читайте также:

Кому прекратят выплаты пенсии в июле 2024 года

Соответствующее требование касается исключительно внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), получивших такой статус до полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года.

В случае игнорирования требования по прохождению идентификации — со следующего месяца средств не получат.

В то же время деньги никуда не денутся, выплаты будут просто заморожены. Восстановить их можно будет после прохождения процедуры подтверждения своего лица в финучреждении Ощадбанк.

Сделать это можно разными способами. В частности, доступны следующие:

  • обратившись лично в отделение Пенсионного фонда;
  • посетив отделение Ощадбанка;
  • заказав видеоконференцию;
  • на портале е-услуг ПФУ;
  • в дипломатических учреждениях за границей;
  • через видеозвонок в Ощадбанке.

 

"Эта норма является общепринятой международной практикой. В Украине она действует на постоянной основе и касается всех получателей пенсий и социальных выплат. Цель идентификации — проверить, действительно ли средства от государства получает именно то лицо, которому они были назначены", — пояснили в правительстве.

Там отметили, что проходить идентификацию нужно каждые шесть месяцев.

Как пройти идентификацию через видеозвонок Ощадбанка

Самый легкий способ пройти проверку — сделать видеозвонок в Ощадбанк. Пенсионеры для видеовызова должны перейти по ссылке и установить удобное время.

При этом для видеозвонка нет необходимости вводить персональные данные или реквизиты собственной платежной карты (номер карты, срок действия, ПИН-код, короткие ОТР-пароли для подтверждения финансовых операций).

"Введите ваши контактные данные для назначения времени видеозвонка. В случае указания email — ссылка на присоединение к видеозвонку будет дополнительно направлена вам на указанный электронный ящик (за исключением доменов страны агрессора)", — сообщили в банке.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году некоторые категории пожилых людей не будут иметь повышения пенсионных выплат. Это, в частности, предусмотрено изменениями в законодательстве во время военного положения.

Также мы писали, что в Украине темпы увеличения количества граждан, выходящих на пенсию, сокращаются. Причиной этого, в частности, является ужесточение условий, которым нужно соответствовать, чтобы иметь право на пенсию.

выплаты
пенсии
ПФУ
Ощадбанк
деньги
пенсионеры
проверки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности