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Украинцы могут массово потерять льготы на коммуналку — что важно знать

27 сентября 2024 08:40
Ксения Симонова - Редактор
Льготы на коммуналку — украинцев начнут массово лишать помощи
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В правительстве специалисты из Министерства социальной политики разработали законопроект, призванный существенно сократить расходы по финансированию льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Это станет возможным благодаря лишению помощи должников.

Соответствующий проект закона размещен для обсуждения на сайте Федерации профессиональных союзов Украины.

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Речь идет о проекте закона под названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг" (2335).

Документ предлагает установить обязанность граждан-льготников ежемесячно оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги.

"Условия предоставления льгот в случае неуплаты жилищно-коммунальных услуг определяются в порядке, установленном Кабинетом министров Украины", — отмечается в проекте.

Авторы инициативы в пояснительной записке отметили, что власти ежегодно закладывают в государственный бюджет около 40 млрд гривен на покрытие социальной поддержки граждан в оплате коммунальных услуг, предоставляемых как жилищные субсидии или льготы. Только в 2024 году назначено около 17 млрд гривен на предоставление льгот и более 30 млрд гривен — на субсидии. Льготы и субсидии предоставляются только в наличной форме через органы Пенсионного фонда.

Со стороны государства сделано все необходимое для поддержки украинцев, которые не способны полноценно платить за коммунальные услуги, но многие граждане недобросовестно относятся к требованию расчета за полученные услуги.

Так, по информации ПФУ, на конец лета текущего года общая сумма задолженности граждан, которым оказывают помощь от государства на оплату коммунальных услуг, достигла 733 млн гривен.

Инициаторы законопроекта отмечают, что главным условием назначения соответствующего пособия должно стать отсутствие долга по оплате потребленных услуг ЖКХ или наличие заключенного договора реструктуризации для его частичной оплаты.

"Проектом акта предлагается внести изменения в законы Украины, которым предусмотрено предоставление гражданам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности, определить, что льготные категории граждан обязаны ежемесячно платить стоимость фактически потребленных жилищно-коммунальных услуг, а условия предоставления льгот в случае неуплаты за жилищно-коммунальные услуги определяются в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины", — говорится в документе.

 

льготы и субсидии
Проект закона. Источник: ФПУ

Что еще стоит знать

Напомним, с приближением отопительного сезона вопрос тарифов на коммунальные услуги становится актуальным для многих украинцев. Несмотря на то, что в октябре большинство тарифов останутся без изменений, ожидаются определенные корректировки.

Также мы писали, что в Ассоциации "Укрводоканалекология" отметили необходимость повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод. Уже сейчас украинские водоканалы находятся на грани выживания.

коммунальные услуги ЖКХ финансовая помощь долги льготы денежная помощь

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